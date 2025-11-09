La llamativa sentencia de Gago horas antes de ser echado de Necaxa, a 5 meses de su arribo: "Siempre estuvo el..."

Fernando Gago fue despedido del Necaxa por malos resultados, pese a que en su última conferencia había dejado una contundente frase vinculada a su futuro.

El despido de Fernando Gago del Necaxa de México era una decisión que, según cuentan los medios locales, estaba cocinada desde hace bastante tiempo por la dirigencia del club azteca. A cinco meses de su asunción, Pintita dejó de ser el DT de los Rayos tras una mala campaña en la que finalizó 13° en la Liga MX y no logró meter al equipo en la segunda fase.

La gota que rebalsó el vaso fue el empate 1-1 ante Mazatlán del pasado viernes. Luego de eso, el exentrenador de Boca fue cesado de su cargo pese a que en la conferencia de prensa post partido había dejado en claro que contaba con todo el apoyo de los directivos para seguir con el proyecto.

La última conferencia de prensa de Fernando Gago en Necaxa, con una llamativa sentencia “A ver, vuelvo a decir lo mismo que dije hace tiempo atrás. Yo tengo un contrato. Independientemente de los resultados, siempre el apoyo estuvo de la directiva", sentenció Gago en primer término, sin saber que estaba diciendo sus últimas palabras como técnico del Necaxa.

La última conferencia de prensa de Fernando Gago antes de ser despedido como DT de Necaxa. La última conferencia de prensa de Fernando Gago antes de ser despedido como DT de Necaxa. Video: Necaxa "En estos días hablaré, como hablaría si hubiésemos clasificado o no clasificado, de la misma forma, para tratar de proyectar lo que quiere el club, lo que quiero yo. A veces, los resultados con tanta inmediatez generan cierta incertidumbre, generan dudas, se generan comentarios que no son ciertos”, cerró Pintita.