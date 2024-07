Enzo Fernández pidió perdón por su canto racista y homofóbico: “Quiero disculparme, la canción incluye…”

El campeón de América y del Mundo con la Selección argentina, Enzo Fernández, se expresó en sus redes sociales tras quedar envuelto en un escándalo con sus compañeros de Chelsea. El mismo radica en que se viralizó un video que formó parte de su transmisión en vivo en el que sale cantando una canción que posee frases racistas contra el equipo de fútbol de Francia.

El descargo de Enzo Fernández en su cuenta de Instagram.

Para comenzar, con letras celestes sobre un fondo blanco, escribió: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la Selección argentina. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras".

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", sentenció Enzo Fernández.

Como consecuencia de las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, en las cuales se puede apreciar a los campeones de América cantando una polémica canción contra los Galos, la Federación Francesa de Fútbol tomó la decisión de denunciar a la Selección argentina, a quien señaló de racista.

El ente madre del fútbol a nivel francés, se expresó a través de un comunicado: "Ante la gravedad de las manifestaciones, que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos, el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y a la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio".