A una fecha del final del certamen brasileño, Martín Palermo hizo un milagro con el cuadro del norte de Brasil y lo podría concretar este fin de semana.

Martín Palermo está a un paso de lograr una hazaña histórica con Fortaleza. El Titán, que fue presentado el 3 de septiembre, tomó las riendas del equipo del norte de Brasil con un panorama totalmente adverso: estaba penúltimo con 15 puntos en 21 fechas y en zona de descenso, a 7 unidades de la salvación.

Ahora, el pasado miércoles por la noche, los dirigidos por el ex técnico de Platense y Olimpia se impusieron por 2-1 (goles de Pochettino y Herrera) ante el siempre complicado Corinthians en el Arena Castelao, sumaron tres puntos de oro y ahora están afuera de la zona de descenso a falta de una fecha para el final del Brasileirao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FortalezaEC/status/1996369455346069996&partner=&hide_thread=false FIIIIIIIIIIIIIM DE JOGOOOOOOOOO! VAMOS ATÉ O FIM! O FORTALEZA VENCE O CORINTHIANS POR DOIS A UM EM UMA ARENA CASTELÃO LOTADA COM MAIS DE 55 MIL TORCEDORES, CONQUISTA TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS E DEIXA A ZONA DE REBAIXAMENTO!



VAMOOOOOOOOOOOS!



POCHETTINO

HERRERA… pic.twitter.com/lFvKL4hakp — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2025 Martín Palermo hizo un milagro en el Brasileirao y va por la hazaña con Fortaleza El inicio no fue nada sencillo para Palermo debido a que en sus primeros encuentros logró ganar tres partidos y perdió en cuatro oportunidades, pero la levantada histórica comenzó en el triunfazo por 1-0 ante el Flamengo de Filipe Luís por la fecha 30. Desde ese momento, empató cuatro partidos al hilo y ahora sumó cuatro victorias consecutivas que lo posicionaron en la 16- posición con 43 unidades (uno más que el Vitoria, que es el último en perder la categoría hasta el momento).

De todas formas, para que Fortaleza se encuentre afuera del descenso a falta de una fecha para el final del Brasileirao, también se debe a resultados ajenos en la jornada del miércoles. A primera hora, el Santos, con un Neymar intratable (anotó un hat-trick), goleó 3-0 a Juventude (ya descendido) y se escapó de la zona roja, mientras que el Vitória perdió 4-0 contra el Bragantino (estaba dos puntos arriba de Fortaleza, ahora uno abajo y 17°) y el Inter fue vapuleado por San Pablo y quedó muy complicado (18°, a dos de la salvación).

image Martín Palermo a un paso del milagro con Fortaleza. Foto: @FortalezaEC ¿Cómo se juega la última fecha del Brasileirao? La última jornada del Brasileirao se disputará este fin de semana con días y horarios a confirmar y con Flamengo ya campeón, lo que se definirá serán los ingresos a las copas internacionales del 2026 y los otros dos equipos (entre Santos, Internacional, Fortaleza, Ceará y Vitória) que perderán la categoría junto a Juventude y Sport Recife.