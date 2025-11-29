El DT del Santos reveló la promesa que le hizo Neymar en plena lucha por no descender: "Me lo dijo y cumplió con su palabra"

Neymar jugó en Santos pese a su lesión y fue la gran figura en la goleada 3-0 ante Sport Recife. Luego, Vojvoda contó una particular charla que tuvieron en la previa.

Con un gol y una actuación influyente de Neymar, Santos goleó 3-0 al ya descendido Sport Recife y salió de la zona roja a dos fechas del final del Brasileirao. Todo esto, luego de que la prensa brasileña haya asegurado que el ex Barcelona y PSG no volvería a jugar esta temporada por sus molestias en el menisco de la rodilla izquierda.

El crack del Peixe tomó la decisión de postergar su recuperación para más adelante y no abandonar a su equipo en plena lucha por mantener la categoría. Es por eso que, tras la goleada, Juan Pablo Vojvoda destacó el gesto notable del 10 y reveló la promesa que le había hecho en la previa, luego de que se confirmara su lesión.

Vojvoda reveló la promesa que le hizo Neymar tras su lesión en Santos "Hablé con Ney después del partido contra Mirassol y estaba convencido de que jugaría, aunque tenía molestias en la rodilla, pero me lo dijo y cumplió con su palabra", confesó el DT argentino. A su vez, no faltaron los elogios para el brasileño tras ser la gran figura del partido. "Jugó un muy buen partido, completó los 90 minutos, y en los últimos tres partidos jugó. Quiero felicitarlo a él y a todo el equipo. Hicimos un buen partido, un partido difícil, y sabíamos de nuestras condiciones", afirmó.

neymar santos.jpg El Santos y Neymar llegaron a un acuerdo Instagram Neymar Vojvoda incluso fue más allá y destacó que la actitud del crack contagia al plantel entero. “Lo veía todos los días, y él dijo que estaría allí (en el partido contra Sport Recife). Ese tipo de gesto, esa postura, transmite algo a los demás. Los demás sienten que es importante estar allí y responder. Con su compromiso, su presencia, sabemos que es diferente. En los momentos importantes, quieren estar ahí, y eso habla más de la persona que del jugador”, remarcó.