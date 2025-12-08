Presenta:

En vivo: Gimnasia y Estudiantes empatan en un clásico histórico por un lugar en la final ante Racing

Están 0-0 en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. El vencedor enfrentará a Racing el sábado próximo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

MDZ Deportes

Edwin Cetré, de Estudiantes, intenta desbordar ante la marca de Augusto Max, mediocampista de Gimnasia. 

Juan Mateo Aberastain /MDZ

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes igualan sin abrir el marcador en una nueva edición del clásico platense por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que determinará cuál de los dos se enfrentará a Racing, que ayer venció a Boca por 1 a 0 en la otra semifinal.

El encuentro en el estadio Juan Carmelo Zerillo cuenta con el arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli en el VAR y es televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Seguí el minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes

