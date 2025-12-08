En vivo: Gimnasia y Estudiantes empatan en un clásico histórico por un lugar en la final ante Racing
Están 0-0 en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. El vencedor enfrentará a Racing el sábado próximo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Gimnasia y Esgrima y Estudiantes igualan sin abrir el marcador en una nueva edición del clásico platense por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que determinará cuál de los dos se enfrentará a Racing, que ayer venció a Boca por 1 a 0 en la otra semifinal.
El encuentro en el estadio Juan Carmelo Zerillo cuenta con el arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli en el VAR y es televisado por ESPN Premium y TNT Sports.