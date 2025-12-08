Gimnasia y Estudiantes juegan un clásico trascendental por un lugar en la final: hora y cómo ver en vivo

El encuentro, que contará con el arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli en el VAR, iba a ser durante en el fin de semana, pero una serie de recitales impidieron su realización por la falta de seguridad en la ciudad de La Plata. El duelo tendrá la televisación de ESPN Premium y TNT Sports.

El Lobo llega en su mejor momento del torneo tras dejar en el camino a Barracas Central con un triunfo por 2-0 como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y acumula 5 victorias consecutivas que le permitieron soñar con volver a dar una vuelta olímpica luego de más de tres décadas, tras su última consagración en la Copa Centenario 1993.

En la previa, el cuerpo técnico de Gimnasia , a cargo de Fernando Zaniratto, mantiene una sola duda en la formación entre Alejandro Piedrahíta y Jeremías Merlo, con ventaja para el futbolista colombiano.

El Pincha, en tanto, accedió a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 como visitante, con gol de Tiago Palacios. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez jugó toda la fase eliminatoria fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos, la misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

Estudiantes seguirá sin poder contar con Guido Carrillo por el rechazo de AFA a reducir su suspensión, por lo que probaron variantes en ataque, aunque la idea es sostener a Facundo Farías como titular y repetir la base que eliminó a al Ferroviario, con Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi como eje en la mitad de la cancha.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, dispuso un mega operativo para el encuentro en donde habrá cerca de 650 efectivos policiales, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Utedyc, bomberos y cuatro ambulancias de alta complejidad. Las puertas del estadio abrirán a las 13.00 y no habrá venta de entradas generales.

Los cortes de tránsito y los operativos preventivos comenzarán desde la noche anterior, con refuerzos en avenidas clave, centro platense, sedes sociales de ambos clubes y zonas de concentración de hinchas. El objetivo es garantizar que el clásico se desarrolle bajo un estricto marco de seguridad y organización.

Las probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (el Bosque).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Fuente: NA