Tras los rumores de su regreso a Nacional, Luis Suárez tomó una decisión sobre su futuro en Inter Miami

Luego de la consagración en la MLS, desde el Inter Miami le ofrecieron a Luis Suárez extender su contrato, que vencía este mismo diciembre.

El Pistolero no solo surgió y debutó en el Bolso en 2005, sino que tuvo también una primera y breve vuelta en 2022. En la misma, jugó unos 16 encuentros, en lo que convirtió 8 goles y logró consagrarse campeón de Primera División. Sin embargo, pese la ilusión que se generó en el Parque, su tercera etapa con la camiseta blanca no se dará, al menos no en el corto plazo.

Luis Suárez seguirá en Inter Miami Lionel Messi Luis Suárez Inter Miami Luis Suárez continuará siendo compañero de Messi en Inter Miami. @InterMiamiCF Luego de ganar el título de la Major League Soccer, desde las Garzas le propusieron extender su vínculo hasta 2026, para que continúe formando parte del equipo comandado por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi, en donde en las última horas fue adquirido de manera definitiva Rodrigo De Paul hasta diciembre del 2029.

El histórico goleador, que cumplirá 39 años, decidió aceptar la propuesta del cuadro del sur de Florida y en las próximas horas plasmará la firma en su nuevo contrato, postergando, al menos por una temporada más, un hipotético retorno a Nacional, en donde soñaban con contar con Lucho para la Libertadores 2026.