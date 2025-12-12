Tras los rumores de su regreso a Nacional, Luis Suárez tomó una decisión sobre su futuro en Inter Miami
Luego de la consagración en la MLS, desde el Inter Miami le ofrecieron a Luis Suárez extender su contrato, que vencía este mismo diciembre.
Luis Suárez, que llegó al Inter Miami en 2024, tenía contrato hasta diciembre de este 2025. Previo a la consagración en la MLS, se especulaba con que no continuaría en el elenco rosa y surgió el fuerte rumor de que podría producirse su segundo regreso a Nacional de Uruguay, el club que lo vio nacer y del que es hincha.
El Pistolero no solo surgió y debutó en el Bolso en 2005, sino que tuvo también una primera y breve vuelta en 2022. En la misma, jugó unos 16 encuentros, en lo que convirtió 8 goles y logró consagrarse campeón de Primera División. Sin embargo, pese la ilusión que se generó en el Parque, su tercera etapa con la camiseta blanca no se dará, al menos no en el corto plazo.
Te Podría Interesar
Luis Suárez seguirá en Inter Miami
Luego de ganar el título de la Major League Soccer, desde las Garzas le propusieron extender su vínculo hasta 2026, para que continúe formando parte del equipo comandado por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi, en donde en las última horas fue adquirido de manera definitiva Rodrigo De Paul hasta diciembre del 2029.
El histórico goleador, que cumplirá 39 años, decidió aceptar la propuesta del cuadro del sur de Florida y en las próximas horas plasmará la firma en su nuevo contrato, postergando, al menos por una temporada más, un hipotético retorno a Nacional, en donde soñaban con contar con Lucho para la Libertadores 2026.
Los números de Luis Suárez en Inter Miami
Desde su llegada a principios del 2024, Suárez jugó un total de 87 partidos con el Inter Miami, en los que convirtió 42 goles, dio 29 asistencias y acumula la elevada cifra de 21 tarjetas amarillas (casi 1 cada 4 encuentros). En su palmarés ostenta la obtención de la Supporters' Shield 2024 y los campeonatos de la Conferencia Este y la MLS 2025.