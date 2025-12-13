Martín Palermo se despidió de Fortaleza con un sentido mensaje a los hinchas: "Sé que algún día..."
Un día después de su salida del conjunto brasileño, Martín Palermo le escribió un tierno mensaje a todos los hinchas y a la dirigencia.
Tras perder por 4-2 frente al Botafogo y sumado a los triunfos de Vitoria e Inter de Porto Alegre, el Fortaleza de Martín Palermo perdió la categoría en la última fecha del Brasileirao y disputará la Serie B en el 2026.
Este fuerte golpe supuso la salida del Titán del banco de los suplentes del conjunto del norte de Brasil. A pesar de que los dirigentes querían que siguiera en el cargo, el histórico goleador de Boca llegó a un acuerdo para desvincularse del Tricolor de Acero e incluso, en las últimas horas avanzó en las negociaciones para convertirse en el nuevo entrenador del Remo.
El sentido mensaje de despedida de Martín Palermo a los hinchas de Fortaleza
Un día después de su salida del club, Martín Palermo apareció en las redes sociales y publicó un posteo de despedida con un sentido mensaje de agradecimiento a los hinchas y toda la dirigencia del Fortaleza: "Hoy me toca despedirme y agradecer a Marcelo Paz y a la dirigencia por haberme dado la posibilidad de vivir tres meses increíbles y una experiencia inolvidable”, comenzó.
“Gracias a los jugadores por el respeto, el profesionalismo y el compromiso que tuvieron, y a cada uno de los empleados del club por la atención y la amabilidad que me brindaron", añadió.
"A los hinchas, pedirles disculpas por no haber podido cumplir con el desafío que había asumido. El cariño y el apoyo estuvieron desde el primer momento; eso fue lo que me dio más fuerzas para luchar hasta el final. Sé que algún día nos vamos a volver a cruzar. Vamos, Leão", concluyó.