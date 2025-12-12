Tras perder la categoría, Palermo dejó de ser el DT de Fortaleza y ya negocia con otro club sudamericano

Palermo llegó a un acuerdo con la dirigencia del club brasileño para dejar de ser el entrenador. Ahora, ya negocia con otro equipo para abrochar su llegada.

Martín Palermo estuvo muy cerca de lograr la hazaña con el Fortaleza. El Titán, que tomó las riendas del equipo cuando se encontraba en zona de descenso y con un panorama complicado, comenzó a ganar partidos y sumar de a tres (sacó 28 puntos en total), a tal punto que llegó a la última fecha del Brasileirao con opciones de mantener la categoría.

Sin embargo, la derrota frente al Botafogo y los triunfos de Inter de Porto Alegre y Vitoria hicieron que el elenco del norte de Brasil descendiera a la Serie B junto a Ceará, Juventude y Sport Recife.

Martín Palermo dejó de ser el DT de Fortaleza y ya negocia con otro club Tras perder la categoría, la incertidumbre sobre el futuro del histórico delantero goleador de Boca comenzó a crecer y este jueves confirmaron cuál será su futuro: llegó a un acuerdo con la dirigencia del Fortaleza para rescindir su contrato por lo que no estará al frente del equipo en la Serie B de Brasil.

Incluso, Martín Palermo ya comenzó a analizar algunas ofertas de otros equipos y según informó el periodista Germán García Grova, el Titán tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de Remo, club brasileño que acaba de ascender al Brasileirao.

El comunicado de Fortaleza anunciando la salida de Palermo “Fortaleza Esporte Clube anuncia que el entrenador Martín Palermo no seguirá al frente del equipo la próxima temporada. Tras las reuniones celebradas en los últimos días, se decidió rescindir su contrato al final de la presente temporada”.