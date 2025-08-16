La casa de Nueva York donde vivió Bob Dylan se vende: cómo es y cuánto cuesta

Bob Dylan fue un ídolo absoluto. Su casa tiene 5 habitaciones y combina la comodidad moderna con el encanto atemporal del siglo XIX. Mirá las fotos.

Siempre las viviendas de famosos cuando son vendidas generan un atractivo especial. En este caso, la casa del maravilloso e idolatrado Bob Dylan es de la que hablamos. Está situada en el barrio de Harlem, Nueva York, que tiene una rica historia en su arquitectura, y también en sus habitantes.

Formó parte de un desarrollo urbanístico realizado entre los años 1891 y 1893. Tiene 5 habitaciones y su arquitecto fue Stanford White (1853 - 1906), reconocido por las casas y edificios que diseñó, y que murió asesinado por un millonario llamado Harry Kendall Thaw, en un caso que derivó en lo que la prensa sensacionalista de esos años lo llamara "el juicio del siglo".

Se trata del habitante más famosos que ha tenido esa propiedad -que hoy está a la venta por tres millones de dólares-, situada en la calle 139 Oeste número 265.

Es que el hecho de que haya vivido en ese inmueble nada más y nada menos que uno de los mejores compositores de rock de la historia, Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan), quien hoy tiene 84 años y una gran carrera que incluye 40 discos en estudios, 21 en vivo y un Premio Nóbel a la Literatura (2016), hace que muchos se sientan atraídos por la venta.

Por sus características es una casa que muestra y expone el lujo, y también es historia. Tiene paneles de madera, molduras de época, techos altos y varias chimeneas.