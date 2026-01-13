Cuánto falta para que Homo Argentum se estrene en Disney Plus: la fecha de enero más esperada por los fans

La aclamada cinta de Cohn y Duprat, Homo Argentum, llegará a la sección de Hulu dentro de Disney+ tras superar una cifra récord de espectadores en cines.

El fenómeno de taquilla que paralizó las salas nacionales ya tiene coordenadas para su desembarco en el mundo digital. Tras un paso arrollador por los cines, Homo Argentum se prepara para su gran debut en Disney+. La película, que se convirtió en el evento cultural del último año, llegará finalmente pronto a la plataforma, permitiendo que aquellos que no pudieron verla en pantalla grande puedan acceder desde sus dispositivos.

Por qué la película de Francella tardó más de un año en llegar al streaming Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella La decisión de postergar su arribo al catálogo digital no fue azarosa, sino una respuesta directa al furor que causó en la cartelera. Según informaron desde la distribuidora, la producción “desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores”.

Guillermo Francella (3) Tras alcanzar casi 2 millones de espectadores, la película de Cohn y Duprat finalmente se muda al streaming. Disney+ Este rendimiento excepcional rompió con la tendencia actual de estrenos rápidos en plataformas, demostrando que el público argentino todavía elige la experiencia de la sala oscura cuando la propuesta es potente y convocante. Por esa razón, el estreno en streaming que se planeó anteriormente para el año 2025, terminará por darse este enero en el día 16.

El film, dirigido por la dupla creativa de Mariano Cohn y Gastón Duprat, se integra a la oferta de Hulu dentro de la plataforma del ratón. Su estructura es tan ambiciosa como original: consiste en 16 microrrelatos independientes donde Guillermo Francella despliega todo su histrionismo para darle vida a diferentes arquetipos del "ser nacional".

homo argentum El viernes 16 de enero de 2026 es el día elegido para que el film debute en la sección de Hulu dentro de Disney+. Disney+ A través de estas historias, que oscilan entre el minuto y los doce de duración, se construye una radiografía mordaz y cargada de ironía sobre las virtudes y miserias de nuestra sociedad, generando un debate que trascendió lo artístico para meterse de lleno en la arena política y social.