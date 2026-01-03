Cuáles son las tres mejores películas de todos los tiempos del cine argentino, según IMDb

La cinematografía nacional no solo es motivo de orgullo local, sino que también cosecha aplausos en todo el mundo, logrando incluso el máximo reconocimiento de la Academia. Para entender qué historias resuenan más en la audiencia global, la plataforma IMDb funciona como el termómetro ideal, donde miles de usuarios puntúan sus películas favoritos.

Según esta base de datos, tres títulos se despegan del resto, consolidándose como las producciones argentinas con mejor valoración histórica.

Con puntajes superiores a los 8 puntos, estas tres películas son consideradas las joyas imprescindibles del cine nacional.

El primer lugar del podio, con un impresionante 8,2/10, lo ocupa El secreto de sus ojos . Estrenada en 2009 bajo la dirección de Juan José Campanella, esta cinta no solo se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera, sino que cautivó por su trama de suspenso y romance.

Sinopsis: El film sigue a un asesor legal jubilado, interpretado por Ricardo Darín, que busca resolver un antiguo crimen y un amor inconcluso a través de la escritura de una novela. La química con Soledad Villamil y la actuación de Guillermo Francella terminaron de consagrar este drama de 129 minutos como el favorito absoluto.

Ricardo Darín y Guillermo Francella en una escena clave de "El secreto de sus ojos", la película argentina mejor rankeada.

Pisándole los talones con un 8,1/10 aparece Relatos salvajes , la explosiva propuesta de Damián Szifrón lanzada en 2014. Con un elenco de lujo que incluye a Érica Rivas, Leonardo Sbaraglia y Oscar Martínez, esta producción se convirtió en un fenómeno de taquilla y conversación social, manteniéndose vigente por su narrativa vertiginosa y su humor ácido durante sus dos horas de duración.

relatos salvajes (2) Una de los relatos de la mejor película de Damián Szifrón. Archivo MDZ

Sinopsis: A través de seis cortometrajes independientes, la película disecciona la pérdida de control y la violencia inherente al ser humano en situaciones límites.

Finalmente, el clásico de los clásicos que no puede faltar en ninguna mesa argentina: Esperando la carroza. Dirigida por Alejandro Doria en 1985, cuenta con una calificación de 8/10. Las actuaciones de Luis Brandoni y la China Zorrilla inmortalizaron diálogos que hoy son parte del ADN nacional, demostrando que 94 minutos bastaron para crear una obra eterna.

Una recordada actriz de "Esperando la carroza" falleció a los 67 años. La icónica escena familiar de "Esperando la carroza", el film de Alejandro Doria que se convirtió en un fenómeno cultural. Archivo MDZ

Sinopsis: Esta comedia grotesca, que tiene a Antonio Gasalla en la piel de la inolvidable Mamá Cora, expone las miserias y disputas de una familia porteña ante la supuesta desaparición de la anciana.

Este ranking de IMDb refleja que el cine argentino sabe combinar géneros con maestría. Ya sea mediante la tensión de un policial, la catarsis de la furia o la sátira familiar, estas tres películas han logrado trascender fronteras y épocas. Si todavía no las viste, o si querés revivirlas este fin de semana, tenés la garantía de que la audiencia mundial les ha dado el visto bueno definitivo.