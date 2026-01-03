Las tres películas exitosas de Netflix que tienen sus días contados y debés ver: tomá nota y apurate porque se van

No te pierdas lo que ya se va de Netflix. / Archivo MDZ

El dinámico universo del streaming no da respiro y, en su afán por renovar inventario, Netflix acaba de anunciar una limpieza profunda que dolerá a los amantes del séptimo arte. En una movida estratégica para ajustar su catálogo antes de que termine el año, la plataforma de la "N" roja confirmó la salida de tres joyas cinematográficas que ostentan premios Oscar y actuaciones legendarias.

Netflix TV Abierta - Portada Qué ver en Netflix antes de su eliminación. MDTECH Adiós a los clásicos: las actuaciones ganadoras del Oscar que Netflix retira de su catálogo Entre las bajas más sensibles aparece Una mente brillante, el aclamado filme donde Russell Crowe interpreta al matemático John Forbes Nash y que termina su ciclo en Netflix este 3 de enero. La producción, inspirada en el libro de Sylvia Nasar, recorre desde sus inicios en la Universidad de Princeton hasta la creación de su teoría revolucionaria que le valió el Nobel de Economía. Este drama, que se retira es recordado por haber alzado cuatro estatuillas de la Academia, incluyendo mejor película y el reconocimiento a Jennifer Connelly como actriz de reparto, consolidándose como una pieza que, para muchos, es de visionado obligatorio.

una mente brillante Russell Crowe y Jennifer Connelly en "Una mente brillante", el drama ganador de cuatro premios Oscar que se despide de Netflix. IMDB Otra de las pérdidas destacadas es Las horas más oscuras, la cinta que finalmente le otorgó a Gary Oldman su primer Oscar. En esta obra, el actor británico desaparece bajo una transformación física asombrosa para encarnar a Winston Churchill en sus días más críticos como Primer Ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Su labor no solo le valió el premio de la Academia en 2018, sino que también arrasó con el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG. En este caso, la cinta se retira el 15 de enero de Netflix.

las horas ams oscuras Gary Oldman logró su primer Oscar a mejor actor principal por su irreconocible Winston Churchill en "Las horas más oscuras". IMDB El trío de despedidas se completa con la magistral Tár, el drama psicológico donde Cate Blanchett entrega una de las composiciones más complejas de su trayectoria. La actriz se pone en los zapatos de Lydia Tár, una directora de orquesta de fama mundial que ve cómo su imperio profesional comienza a desmoronarse debido a sus manejos personales. Durante 2023, Blanchett acaparó los galardones más importantes como el Globo de Oro y el BAFTA y el 7 de enero se va de la N roja.