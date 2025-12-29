Netflix tiene una serie de época británica de 8 capítulos sobre un misterio que combina corrupción y drama

La serie está ambientada en el siglo XIX y es protagonizada por Tom Hardy y Oona Chaplin.

La serie de Netflix con una historia de época atrapante.

Netflix sigue apostando por ficciones históricas porque rápidamente se convierten en éxitos del streaming. Algunos ejemplos son Peaky Blinders, Strangers Things, Narcos, Adolescencia, Ozark y Dark, que significaron un antes y un después para la plataforma de streaming.

En la misma línea, con un tono sombrío y personajes enigmáticos, hay una serie inusual que promete dejarte pegado al sillón. Su nombre es Taboo y es protagonizada por Tom Hardy y Oona Chaplin, la actriz que llega a la pantalla grande como la nueva villana de Avatar: Fuego y Ceniza.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Taboo - Miniserie Trailer Subtitulado Al Español La miniserie tiene 8 capítulos y presenta a James Keziah Delaney, un hombre que regresa a Londres tras una larga estadía en África para asistir al funeral de su padre. Pero pronto se convierte en el protagonista de un juego que incluye poder, traiciones y ambiciones en la Inglaterra corrupta del siglo XIX.

La ambientación de la serie es uno de los puntos más destacados ya que sus calles son oscuras, los interiores aterradores y siempre tienes la sensación de amenaza, que hace que todo parezca estar al borde del colapso. Además, su guión te transporta al medio de esas escalofriantes escenas que inquietan a todo el mundo.