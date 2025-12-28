Stranger Things: El lado oscuro de Hawkins llega a través de estafas digitales

La fiebre por el final de Stranger Things es utilizada para robar datos bancarios. Los expertos en ciberseguridad advierten a los usuarios.

La cuenta regresiva para el desenlace de Stranger Things ha comenzado. Con el episodio final programado para el 1 de enero de 2026, la expectativa por conocer el destino de Hawkins ha alcanzado niveles sin precedentes.

Sin embargo, este entusiasmo masivo se ha convertido en el combustible perfecto para una peligrosa oleada de estafas digitales que acechan a los fanáticos de la serie de Netflix. Especialistas en ciberseguridad, incluyendo a la firma Kaspersky, han detectado un aumento en enlaces fraudulentos que circulan por redes sociales.

Estos sitios prometen "streaming gratuito", "acceso anticipado" o "filtraciones exclusivas" del cierre de Stranger Things. El mecanismo es sofisticado: los delincuentes replican con exactitud la estética de Netflix, utilizando logos y tipografías idénticas para engañar al 66% de los usuarios que, según estadísticas, no logran identificar una web falsa.

Stranger-Things vecna Vecna impone miedo cada vez que aparece en un episodio de Stranger Things. Netflix El peligro detrás del clic para ver el final de Stanger Things Una vez que la víctima ingresa al sitio apócrifo, se le solicita crear una cuenta gratuita. En este proceso, las personas entregan datos sensibles como nombres, correos y, en los casos más graves, información de tarjetas de crédito. Estos datos son luego comercializados en la dark web o utilizados para suplantación de identidad. Además, algunas páginas redirigen a descargas de malware que permiten a los atacantes registrar contraseñas y actividades bancarias sin que el usuario lo note.