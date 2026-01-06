¡Escándalo en España con Guillermo Francella! Homo Argentum fue destrozada tras su estreno: "Nunca serás Ricardo Darín"

En los últimos días del 2025, Guillermo Francella fue entrevistado en un móvil de Puro Show y allí se refirió al reciente estreno Homo Argentum en España : "Ahora se estrenó Homo Argentum en España , con un gran éxito".

Sin embargo, parece que en España las cosas no resultaron tal como afirmó el artista. El film despertó durísimas críticas y una fuerte decepción en el público europeo, especialmente en Madrid.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen dialogó con el periodista español Roberto Antolín, quien desde la capital española describió el pobre desempeño del largometraje y el malestar que provocó su llegada a las salas en plena temporada navideña.

"Oye ¿quién es Guillermo Francella ? se estrelló acá en España y ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie. Ha estrenado Homo Argentum en Navidad y yo sabía que era una locura estrenar en época de fiestas. Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces", empezó diciendo Antolín desde Madrid.

El comunicador no solo apuntó contra la decisión de estrenar en una fecha clave, sino que también detalló los números que reflejan el fracaso comercial del film en el mercado español.

Siguiendo con su descargo, el periodista afirmó: "La película de Francella fue uno de los films menos vistos, no es la última sino la anteúltima, ha recaudado poco más de 100 mil euros, solamente hay una película que se llama Vida Privada que fue menos vista y después viene la de Francella. Te voy a leer algunos comentarios que se ven: 'Una comedia sin chispa, sin encanto y llena de chistes malos' '¿Quién es este Francella?'. Lo malo no es que no fueron los españoles sino que ni siquiera fue la comunidad argentina en Madrid a verla".

Antolín fue durísimo con el actor.

"Francella dedícate a otra cosa, nunca serás Ricardo Darín aquí en España. La gente no la fue a ver porque se estrenó en Navidad y acá a Guillermo no lo conoce nadie, no es como Argentina. Le han fallado hasta los argentinos que viven acá", agregó Roberto indignado.

La crítica fue aún más contundente al analizar el impacto que este revés podría tener en la proyección internacional del actor y en la imagen del cine argentino en general.

Esto fue lo que dijo Roberto Antolín en Mitre Live sobre Homo Argentum

Roberto Antolín Aseguró Que Homo Argentum No Fue Bien Recibida En España

"Han hecho un cagancho de película y los directores se han prestado a este cagancho como Guillermo. No fue a verlo nadie Juan y yo creo que con este fracaso se cerró las puertas en España. Si no lo conocen ahora, no lo van a conocer nunca. Además, presentó una película Plaza de Lobos se llama y tampoco le fue bien. Es horrible y una confirmación de la mediocridad del cine argentino. Ha hecho un cagancho", dijo al respecto el periodista europeo.

Finalmente, Antolín cerró su análisis con una frase lapidaria sobre el futuro profesional de Francella en España, dejando en claro el nivel de rechazo que, según él, generó la película: "Esto le acaba de romper la carrera en España, si viene es a vender flores en la Gran Vía porque después de esto no va a poder actuar más en España. Las críticas de la poca gente que fue a verla son feroces y las salas estaban vacías. Francella se la pegó toda y no va a poder volver en años a España".