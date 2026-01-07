Se confirmó un fuerte dato sexual de Martín Migueles tras separarse de Wanda Nara: "Ahora entiendo los..."

Lo que comenzó como un verano de ensueño en la lujosa mansión de Punta del Este terminó en una pesadilla mediática. La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin de la manera más escandalosa posible: entre rumores de una "mano negra", terceros en discordia y una catarata de mentiras que la empresaria no estuvo dispuesta a perdonar.

Sin embargo, cuando parecía que ya se sabía todo, Yanina Latorre redobló la apuesta con una información de alto voltaje sexual que termina de cerrar el rompecabezas.

En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda, soltó una definición sin filtros sobre el perfil oculto del exnovio de Wanda. "Te tiro una más. Me dicen que Migueles es 'garchador serial'. Ahora entiendo lo de los 24 cm" , disparó Latorre .

Con esta frase, la panelista no solo expuso la presunta conducta promiscua del empresario, sino que le dio un nuevo sentido al polémico tuit de la rubia que hablaba de "24 centímetros de felicidad" .

El castillo de naipes de Migueles comenzó a derrumbarse hace una semana, cuando salió a la luz su affaire con Claudia Ciardone . Aunque él intentó negarlo hasta el cansancio, Wanda fue tajante. Según detalló Yanina , "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó" . A pesar de que el empresario se apareció en la mañana rogando perdón y prometiendo "demostrar que no miente", la decisión de Nara es irreversible: "Lo dejó ella, no le cree nada" .

Pero el engaño con Ciardone sería solo la punta del iceberg. Latorre reveló que Wanda se encontró con una realidad paralela que desconocía: "Migueles de todo cuenta versiones distintas". Este patrón de fabulación encendió todas las alarmas de la conductora de MasterChef, quien, lejos de quedarse llorando, comenzó a investigar a fondo quién es realmente el hombre con el que compartía su cama. "Wanda está averiguando sobre la causa", aseguraron desde el entorno.

El secreto más doloroso: un hijo oculto

image Yanina en redes. Créditos: Instagram

Más allá de las infidelidades y los dotes físicos que Latorre sacó a la luz, hay un dato que golpeó la sensibilidad familiar de Wanda: la existencia de un hijo de Migueles que ella jamás integró a su vida. "No nos olvidemos del hijito que tiene y que no conoce", sentenció Yanina, exponiendo la frialdad con la que el empresario habría manejado su paternidad frente a su nueva pareja.

Entre un perfil de "garchador serial", una amante famosa y un hijo oculto, el romance que prometía ser el "broche de oro" del 2025 para Wanda Nara se transformó en el primer gran escándalo del 2026.