Hay un ejercicio que es ideal para mantener los abdominales marcados sin hacer los tradicionales. La plancha abdominal es la clave.

Los que buscan tener la panza marcadas a veces repiten cientos de abdominales en el gimnasio. Sin embargo, la ciencia deportiva moderna mostró que la clave no es el movimiento sino la resistencia. Existe un ejercicio que es la clave.

Abdominales marcados El ejercicio que se destaca para transformar la zona media es una plancha abdominal o plank. A diferencia de los ejercicios tradicionales, la plancha activa la zona de la faja lumbopélvica (core) obligando a los músculos profundos a trabajar de forma isométrica.

Para que la plancha tenga buenos resultados y marque los músculos, la forma es más importante que el tiempo que se aguante. Es muy importante apoyar los antebrazos en el sueño con los codos justo debajo de los hombres. Mantener las piernas estiradas y la pelvis en una posición neutra. Imaginar una línea recta desde los talones hasta la coronilla.

Gemini_Generated_Image_uvqgzguvqgzguvqg La clave para tener abdominales fuertes. Fuente IA Gemini. El paso siguiente es apretar los glúteos y "empujar" el suelo con los codos. El abdomen se tensará de forma inmediata.

Para ver resultados de manera inmediata, los expertos recomiendan 20 segundos apretando todo el cuerpo con la máxima fuerza posible: puños cerrados, cuádriceps tensos y ombligo hacia adentro. Esa intensidad es la que realmente genera hipertrofia en el recto abdominal.