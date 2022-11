Cómo guardar tu ropa de invierno para cuidarla mejor y dejar espacio para las colecciones de verano

El invierno ya quedó atrás y es momento de pensar looks estivales. Para armar outfits con mayor facilidad, es importante que nuestro guardarropa esté ordenado y con la ropa que realmente usamos a la vista y a disposición. Para eso, muchas veces es necesario guardar la ropa que no corresponde a la temporada. Tener un guardarropa inteligente significa que él mismo nos represente, que las prendas que en él se encuentren sean realmente de nuestro estilo y nos representen.

Un guardarropa inteligente y funcional no necesariamente es uno rebalsado de prendas, si no que es importante que las prendas combinen entre sí y nos permitan armar más combinaciones y looks. Para poder armar un guardarropa inteligente y funcional para esta primavera y verano es importante que tengamos las prendas a la vista, para poder así usarla. Para lograr este recambio de temporada de manera ordenada te dejo algunos pasos a seguir:

Closet Detox

Cada seis meses (en los cambios de invierno a primavera y verano a otoño) realizá una limpieza profunda de tu guardarropa. Para esto sacá todo lo que haya en él, limpia todas las partes y sólo guardá aquellas prendas que te quedan bien y usás . Para realizar esta limpieza equipate con bolsas y cajas o contenedores, para poder ir separando las prendas.

Es importante que el espacio de guardado quede bien limpio antes de ordenar la ropa de la siguiente temporada. Imágen @tiendaorganizza.

Chau invierno

Una vez que tengas el placard limpio, llega el momento de guardar la ropa. Ahí es donde tenés que separar la ropa de verano , media estación y alto invierno. Todas esas prendas que claramente son de invierno y no se usan durante las temporadas más cálidas son las que corresponden a lo que se conoce como alto Invierno: los tapados, camperas de abrigo, bufandas de lana, sweaters de lana gruesa, guantes y gorros, borcegos o calzado con abrigo forman parte de esta categoría. Ropa térmica, remeras de manga larga, pantalones y sacos de lana, vestidos tejidos y poleras también.

Esta ropa que claramente no vas a usar en los días más cálidos es conveniente guardarla en los lugares menos accesibles del guardarropa, reservando aquellos espacios que quedan más a mano para la ropa de la estación actual.

Utilizá los espacios de tu placard de manera estratégica para tener la ropa a la vista y armar conjuntos con más facilidad. Imágen @uniqueliving

También es conveniente dejar a mano algunas prendas de media estación para esas noches de verano en las que refresca.

Volvé a usarlo en invierno que viene

Ya limpiaste el mueble y separaste la ropa de alto invierno que hay que archivar, ahora es importante guardarla de la manera correcta para que cuando vuelva el frío se encuentre en óptimas condiciones de ser usada.

Uno de los pasos más importantes es guardar todo limpio y planchado, llevar a la tintorería aquellas prendas que lo necesiten y arreglar aquellas que requieran retoques para ser usadas nuevamente. Antes de guardarlo esperá que sequen completamente, la humedad es un gran enemigo de las telas.

La ropa necesita ser preservada del polvo, de la humedad y de la luz, para no alterar la calidad de la tela y sus colores, por lo cual una buena opción es guardar en cajas aquellas prendas que se puedan doblar. Los tejidos y prendas de lana van en cajas lo más estiradas posibles y separados con papel de seda entre sí. Las prendas que tengas bordados o apliques también van en cajas y protegidas por papel de seda. Los buzos y remeras también se guardan doblados Imágen Aliexpress.

Las prendas confeccionadas en telas planas (seda, viscosa, lino, etc) y las de sastrería idealmente conviene guardarlas colgadas y en perchas que ayuden a mantener su forma. Si tenés espacio en el placard pero no querés que te distraigan a la hora de buscar un look, guardá estas prendas dentro de fundas de tela, no solo van a generar menos ruido visual sino que además van a estar protegidas del polvo y de la luz. Elegí las perchas según su forma y para el tipo de prenda que vas a usar. Imágen Aliexpress.

Las prendas de cuero también es conveniente guardarlas colgadas en las perchas correspondientes para evitar que los dobleces les dejen marcas, siempre protegé tus prendas de cuero con fundas de tela.

Las pieles sintéticas guardalas en un espacio seco y oscuro, retiralas esporádicamente para airearlas y evitar que se apelmacen.

¡Bienvenida primavera!

Ahora hay que acomodar las prendas de primavera-verano en el guardarropa. Si en el otoño pasado guardaste tu ropa de verano de la manera correcta, tendría que estar impecable, pero nunca está demás revisar antes de acomodarla . Para las prendas que se apilan, cómo sweaters livianos, buzos y remeras procurá que la pila se sostenga y no se caiga por su peso y altura (así las prendas mantienen su forma y no se arrugan).

Tanto las prendas que se doblan como las que se cuelgan deben ordenarse por tipo de prenda y por color. Esto te va a ayudar a armar tus outfits de manera más rápida. También es importante separar la ropa por módulos según el peso, no mezcles telas pesadas con otras más livianas, estas últimas se van a arrugar. Ordenar tu guardarropa por tipo de prenda, tela y color te va a ayudar a ver con más claridad las prendas que tenés. Imágen @gatheringwalls.

A la hora de colgar, intentá poner en perchas todas las prendas que no pueden usarse sin planchar. Colgá una prenda por percha ya que al colgar más de una prenda en la misma percha la prenda que se encuentra más abajo soporta el peso de las demás, arrugándose. Además es importante que trates de dejar tres centímetros de separación entre las perchas, para evitar que las prendas se arruguen y se estropeen.

Intentá mantener el orden de tu guardarropa, conviene siempre volver a su lugar aquello que sacaste y finalmente no usaste y siempre guardar en él la ropa limpia. Al momento de lavar tus prendas leé con cuidado las etiquetas, para que así se mantengan impecables y puedas usarlas por mucho más tiempo. Recordá que tu guardarropa, y las prendas que forman parte de él, son parte de tu imagen personal, te ayudan a transmitir un mensaje. Buscá entonces usar aquellos looks que te representen, en los que te sientas cómoda y que te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper