La "superviviente" del verano: la planta que florece bajo el sol extremo y casi no necesita riego

Hay una planta que es ideal para el verano porque tolera sin problemas el sol directo y las altas temperaturas.

En el mundo de la jardinería hay una amplia variedad de opciones de plantas que sobreviven al verano. En medio de la ola de calor con temperaturas que superan los 35 grados hay una planta que florece bajo el sol extremo y casi no necesita riego.

La planta del verano La planta resistente es la Portulaca grandiflora que se conoce popularmente como “flor de seda” o “amor de un rato”. Esta especie es originaria de Sudamérica y es la favorita de la temporada de verano por su resistencia genética al calor extremo y a la radiación solar directa.

Las hojas cilíndricas de esta planta logran almacenar agua. Además, tiene una capacidad única para cerrar sus flores cuando la tarde cae para conservar la energía para el día siguiente.

La planta ideal para el verano. A diferencia de los malvones o las petunias, que se pueden marchitar en horas pico, la Portulaca alcanza su máximo esplendor bajo el sol del mediodía. Además, por su naturaleza suculenta, puede pasar varios días sin riego, por lo que también es una opción sustentable en tiempos de crisis hídrica.