Con numerosos participantes que sorprendieron a los espectadores, el exdeportista causó sorpresa en los estudios de GH y en las redes sociales.

En esta renovada temporada conducida por Santiago del Moro por la pantalla de Telefe, las sorpresas no se hicieron esperar. En el puesto número siete, cruzó el umbral ni más ni menos que Brian Sarmiento, marcando la pauta de que este año el reality tendrá un fuerte componente mediático.

Con una mezcla de gran emoción y su característica sonrisa desafiante, el exfutbolista de 35 años dejó en claro que no entró para pasar desapercibido. A un cuarto de siglo de la primera emisión del formato en Argentina, Sarmiento aseguró tener nuevas estrategias bajo la manga y prometió instaurar la polémica desde el minuto cero.

Del césped a la Gran Casa Embed - El fútbol dice presente en Gran Hermano 2026: Brian Sarmiento entró a la casa más famosa y fue furor en redes Para entender el perfil del nuevo "hermanito", hay que repasar su intensa trayectoria. Formado en las inferiores de Estudiantes de La Plata, Sarmiento construyó una carrera nómada y vibrante. En el fútbol local vistió las camisetas de Arsenal, Racing, All Boys y Banfield, mientras que en el plano internacional probó suerte en varios equipos del ascenso español y en el fútbol de Perú.

Sin embargo, su verdadero talento siempre pareció ser su carisma desbordante. Ese mismo desparpajo que lo hizo famoso en las redes sociales con su latiguillo "¡Tamo activo!", lo catapultó a la pista de Bailando por un sueño.