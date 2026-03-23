¿Dormir con plantas es peligroso? Qué dice la ciencia sobre el mito del oxígeno
Las plantas consumen oxígeno, pero en cantidades mínimas, según señalan los expertos en jardinería.
Existe un mito que asegura que tener plantas en el dormitorio puede perjudicar la salud porque “roban” el oxígeno durante la noche. Sin embargo, los expertos en jardinería, señalan que ese temor carece de un fundamento científico.
Si bien es real que las plantas respiran, el impacto en el ambiente de una habitación es prácticamente imperceptible.
Para entender mejor, hay que observar el ciclo natural de la vegetación. En el día, gracias a la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan grandes cantidades de oxígeno. Cuando llega la noche y ante la falta de luz, el proceso se invierte y las plantas consumen oxígeno liberando dióxido de carbono, pero la cantidad que requieren es mínima.
Adiós al mito de las plantas
Los expertos en botánica señalan que una planta consume mucho menos oxígeno que una mascota o incluso que otra persona que comparte la misma cama. Es decir, no existe ningún riesgo de asfixia ni de reducción significativa en la calidad del aire que se respira al dormir.
Beneficios
Integrar las plantas al dormitorio puede mejorar notablemente el bienestar. Hay especies que actúan como purificadoras naturales eliminando las toxinas del aire y regulando la humedad ambiental. Eso favorece una respiración más limpia y un entorno relajante.
Los que buscan transformar su habitación en un refugio saludable se recomienda añadir sansevieria, lengua de suegra, que filtra las toxinas y es muy resistente. También se puede sumar el espatifilo, Cuna de Moisés, una planta ideal para interiores y purificadora del aire. El aloe vera también es una excelente productora de oxígeno.
Para que las plantas se mantengan saludables los expertos recomiendan colocarlas cerca de una ventana donde puedan recibir luz natural durante el día. a!