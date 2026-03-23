¿Dormir con plantas es peligroso? Qué dice la ciencia sobre el mito del oxígeno

Existe un mito que asegura que tener plantas en el dormitorio puede perjudicar la salud porque “roban” el oxígeno durante la noche. Sin embargo, los expertos en jardinería, señalan que ese temor carece de un fundamento científico.

Si bien es real que las plantas respiran, el impacto en el ambiente de una habitación es prácticamente imperceptible.

Para entender mejor, hay que observar el ciclo natural de la vegetación. En el día, gracias a la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan grandes cantidades de oxígeno. Cuando llega la noche y ante la falta de luz, el proceso se invierte y las plantas consumen oxígeno liberando dióxido de carbono, pero la cantidad que requieren es mínima.

Lengua de suegra Foto: Shutterstock Lengua de suegra, una de las plantas ideales para el dormitorio. Foto: Shutterstock Adiós al mito de las plantas Los expertos en botánica señalan que una planta consume mucho menos oxígeno que una mascota o incluso que otra persona que comparte la misma cama. Es decir, no existe ningún riesgo de asfixia ni de reducción significativa en la calidad del aire que se respira al dormir.

Beneficios Integrar las plantas al dormitorio puede mejorar notablemente el bienestar. Hay especies que actúan como purificadoras naturales eliminando las toxinas del aire y regulando la humedad ambiental. Eso favorece una respiración más limpia y un entorno relajante.