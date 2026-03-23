Guía completa: el truco definitivo para limpiar el horno y las hornallas sin usar químicos

Con el uso diario, el horno y las hornallas acumulan suciedad. Algunos creen que el humo que se desprende es por la comida, sin embargo, la causa real es la acumulación de grasa y residuos. Existen trucos caseros de limpieza usando sal y bicarbonato de sodio, entre otros.

Limpieza del horno Cuando los restos de grasa se recalientan liberan partículas que afectan la salud respiratoria. Para limpieza rápida después de cocinar se puede usar sal que es un abrasivo suave que ayuda a desprender las manchas recientes.

En ese caso se retiran las bandejas, se mezcla medio litro de agua con 250 gramos de sal en un bol y se esparce la solución por las paredes del horno y por la puerta interna. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Enjuagar con un paño húmedo y si quedan olores se puede rociar una mezcla de vinagre y sal y se vuelve a repasar.

Gemini_Generated_Image_wjuzyvwjuzyvwjuz Adiós a la grasa del horno usando sal y bicarbonato de sodio. Fuente: IA Gemini. Otra alternativa es usar limón. Este cítrico no solo corta la grasa gracias a su acidez, sino que es un excelente antibacteriano. Se exprimen tres limones y se coloca el jugo y las cáscaras en un recipiente apto para el calor con un tercio de agua. Introducir el bol en el horno a 120 grados durante 30 minutos. Cuando se entibie pasar un paño húmedo. Los restos rebeldes se pueden quitar con una espátula de plástico.

La tercera fórmula infalible es la de bicarbonato de sodio y vinagre. Es la solución definitiva para la grasa incrustada de meses. Se mezclan diez cucharadas de bicarbonato de sodio, cuatro de agua y tres de vinagre hasta que se forme una pasta. Cubrir todas las superficies afectadas. Dejar actuar doce horas y limpiar luego con una esponja húmeda.