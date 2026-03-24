El truco casero y fácil para dejar la pantalla del televisor como nueva

El vinagre y el agua destilada son una excelente combinación de limpieza para realizar este trabajo en forma sencilla y económica.

A veces la limpieza de la pantalla del televisor puede terminar mal por una presión excesiva o por usar algún producto que puede dañar el panel de forma permanente. Lo cierto es que no hace falta gastar mucho dinero. En este caso el agua destilada y el vinagre son la clave.

El poder del vinagre y del agua destilada Para proteger la superficie de los televisores modernos se necesitará un paño de microfibra y de trama suave, agua destilada porque no contiene minerales que dejan manchas blanquecinas al secarse y vinagre blanco mezclado en partes iguales con el agua para luchar contra las huellas dactilares.

Paso a paso En primer lugar, se desenchufa el equipo porque con la pantalla negra se podrá ver mejor dónde se acumula la suciedad. Luego pasar el paño de microfibra seco por toda la superficie para retirar las partículas sueltas. Si hay manchas, rociar agua destilada o la mezcla con vinagre sobre el paño, jamás sobre la pantalla directamente.

Consejos para limpiar el televisor y la computadora de la mejor manera, evitando dañarlos. Foto: Shutterstock Agua destilada y vinagre, una fórmula casera. Foto: Shutterstock Luego limpiar desde el centro hacia afuera con movimientos suaves y circulares evitando ejercer presión. Aprovechar para limpiar los marcos, usar un pincel de cerdas suaves para las rejillas de ventilación donde se esconde el polvo más denso. Dejar que la humedad residual se evapore antes de encender el aparato.