Receta de chilaquiles rojos: desayuno mexicano tradicional y delicioso

Prepara esta receta paso a paso de chilaquiles rojos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

Los chilaquiles aparecen en libros de cocina mexicana desde el siglo XIX, siendo una receta que ha pasado de generación en generación.

Esta receta de chilaquiles rojos es un clásico del desayuno mexicano. Crujientes totopos bañados en una salsa roja casera, coronados con queso, crema y cebolla. Con esta receta aprenderás a prepararlos fácilmente y disfrutarás de un platillo lleno de sabor, tradición y energía para comenzar el día.

Esta receta se considera un desayuno clásico en México, especialmente para aprovechar las tortillas del día anterior.
Ingredientes para unos chilaquiles rojos perfectos

Rinde: 4 porciones

  • 12 tortillas de maíz.
  • 4 jitomates maduros.
  • 2 chiles guajillos.
  • 1 diente de ajo.
  • 1/4 de cebolla.
  • 1 taza de caldo de pollo.
  • 1/2 taza de crema.
  • 1/2 taza de queso fresco desmoronado.
  • Aceite vegetal.
  • Sal al gusto.
  • Cebolla en rodajas (para decorar).
  • Cilantro picado (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Corta las tortillas en triángulos y fríelas en aceite hasta que estén doradas. Escurre en papel absorbente.
  2. Hidrata los chiles guajillos en agua caliente durante 10 minutos.
  3. Licúa los jitomates, chiles, ajo, cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea.
  4. Sofríe la salsa en una sartén con un poco de aceite y sazona con sal. Cocina 10 minutos.
  5. Agrega los totopos y mezcla suavemente para cubrirlos con la salsa.
  6. Sirve de inmediato con crema, queso, cebolla y cilantro al gusto.

La receta de chilaquiles puede prepararse con salsa roja, verde o incluso con mole, dependiendo de la región y el gusto personal.
De la cocina a la mesa

Los chilaquiles rojos son una receta tradicional mexicana que combina texturas y sabores únicos. Son ideales para aprovechar tortillas del día anterior y acompañarlos con huevo, pollo o frijoles. Esta receta es perfecta para el desayuno o brunch, y refleja la riqueza y creatividad de la cocina mexicana. Prepararlos en casa te permitirá disfrutar un sabor auténtico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!

