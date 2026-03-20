Bizcocho con nueces esponjoso: la receta casera que siempre sale bien
Esponjoso, aromático y con el toque crujiente perfecto: esta receta de bizcocho con nueces casero es ideal para disfrutar en desayunos o meriendas.
Esta receta de bizcocho con nueces es un clásico de la repostería casera, perfecto para quienes buscan un dulce esponjoso con un toque crujiente. Las nueces aportan sabor y textura, convirtiendo este bizcocho en una opción ideal para desayunos o meriendas. Siguiendo el paso a paso y lograrás un resultado tierno y delicioso.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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250 gramos de harina de trigo.
200 gramos de azúcar.
3 huevos.
120 mililitros de aceite de girasol.
100 mililitros de leche.
120 gramos de nueces.
16 gramos de levadura química.
2 gramos de sal.
5 mililitros de extracto de vainilla.
Paso a paso para crear un bizcocho con nueces casero delicioso
1- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una preparación espumosa.
2- Añadir el aceite de girasol, la leche y el extracto de vainilla, mezclando bien.
3- Incorporar la harina de trigo, la levadura química y la sal poco a poco.
4- Mezclar hasta conseguir una masa homogénea.
5- Trocear las nueces y añadirlas a la masa.
6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.
7- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
8- Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro.
9- Dejar enfriar antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
El bizcocho con nueces es una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda. Esta receta combina la suavidad del bizcocho con el toque crujiente de las nueces, creando un equilibrio perfecto de texturas. Es ideal para acompañar el café, el té o una buena merienda en familia. Lo mejor es dejarlo enfriar completamente antes de cortarlo para que mantenga su forma y esponjosidad. Puede conservarse en un recipiente hermético durante varios días sin perder su sabor. ¡Y a disfrutar!.