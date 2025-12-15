Ricos y caseros: receta de muffins de zucchini perfectos para la merienda

Estos muffins de zucchini son una ideales para sumar algo rico y casero a la merienda sin mucha vuelta. Con esta receta quedan bien húmedos, suaves y con un sabor que sorprende, incluso a los que dicen que no les gusta la verdura . Son fáciles de hacer y perfectos para aprovechar ese zucchini que anda dando vueltas en la heladera.

1. Lavá el zucchini y rallalo fino con cáscara. Colocalo en un colador y presioná apenas para sacar el exceso de líquido.

El zucchini en la receta aporta humedad natural sin cambiar el sabor del muffin.

2. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla clara.

3. Agregá el aceite y la esencia de vainilla , mezclando bien.

4. Incorporá el zucchini rallado y la ralladura si decidís usarla.

5. Tamizá la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, y sumá todo de a poco a la preparación.

6. Mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más.

7. Repartí la mezcla en moldes para muffins y llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar salgan secos.

8. Retirá y dejá enfriar antes de desmoldar.

Esta receta casera, simple y con textura increíble es ideal para sumar verduras en preparaciones dulces.

El zucchini aporta humedad natural, por eso estos muffins no quedan secos. Se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético o se pueden freezar ya fríos por un mes, listos para recalentar y disfrutar. ¡Disfrutalos!.