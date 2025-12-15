Ricos y caseros: receta de muffins de zucchini perfectos para la merienda
Muffins húmedos, suaves y llenos de sabor, ideales para sumar verduras sin que nadie se dé cuenta. Una receta que prepararás siempre.
Estos muffins de zucchini son una ideales para sumar algo rico y casero a la merienda sin mucha vuelta. Con esta receta quedan bien húmedos, suaves y con un sabor que sorprende, incluso a los que dicen que no les gusta la verdura. Son fáciles de hacer y perfectos para aprovechar ese zucchini que anda dando vueltas en la heladera.
Rinde: 10 a 12 muffins
Ingredientes para unos muffins perfectos
1 zucchini mediano.
2 huevos.
½ taza de aceite neutro.
¾ taza de azúcar.
2 tazas de harina común.
1 cucharadita de polvo de hornear.
½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Ralladura de limón o naranja (opcional).
1 pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá el zucchini y rallalo fino con cáscara. Colocalo en un colador y presioná apenas para sacar el exceso de líquido.
2. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla clara.
3. Agregá el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
4. Incorporá el zucchini rallado y la ralladura si decidís usarla.
5. Tamizá la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, y sumá todo de a poco a la preparación.
6. Mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más.
7. Repartí la mezcla en moldes para muffins y llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar salgan secos.
8. Retirá y dejá enfriar antes de desmoldar.
El zucchini aporta humedad natural, por eso estos muffins no quedan secos. Se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético o se pueden freezar ya fríos por un mes, listos para recalentar y disfrutar. ¡Disfrutalos!.