Ricos y caseros: receta de muffins de zucchini perfectos para la merienda

Muffins húmedos, suaves y llenos de sabor, ideales para sumar verduras sin que nadie se dé cuenta. Una receta que prepararás siempre.

Candela Spann

Un bocado irresistible: receta de muffins de zucchini con ingredientes simples.

Shutterstock

Estos muffins de zucchini son una ideales para sumar algo rico y casero a la merienda sin mucha vuelta. Con esta receta quedan bien húmedos, suaves y con un sabor que sorprende, incluso a los que dicen que no les gusta la verdura. Son fáciles de hacer y perfectos para aprovechar ese zucchini que anda dando vueltas en la heladera.

Rinde: 10 a 12 muffins

Ingredientes para unos muffins perfectos

  • 1 zucchini mediano.

  • 2 huevos.

  • ½ taza de aceite neutro.

  • ¾ taza de azúcar.

  • 2 tazas de harina común.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • Ralladura de limón o naranja (opcional).

  • 1 pizca de sal.

El zucchini en la receta aporta humedad natural sin cambiar el sabor del muffin.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá el zucchini y rallalo fino con cáscara. Colocalo en un colador y presioná apenas para sacar el exceso de líquido.

2. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla clara.

3. Agregá el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4. Incorporá el zucchini rallado y la ralladura si decidís usarla.

5. Tamizá la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, y sumá todo de a poco a la preparación.

6. Mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más.

7. Repartí la mezcla en moldes para muffins y llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar salgan secos.

8. Retirá y dejá enfriar antes de desmoldar.

Esta receta casera, simple y con textura increíble es ideal para sumar verduras en preparaciones dulces.

El zucchini aporta humedad natural, por eso estos muffins no quedan secos. Se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético o se pueden freezar ya fríos por un mes, listos para recalentar y disfrutar. ¡Disfrutalos!.

