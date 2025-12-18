Dónde encontrar las playas más largas y tranquilas de la costa bonaerense

Cuando llega el verano, miles de turistas se concentran en los balnearios más conocidos de la costa atlántica argentina, donde la postal se repite año tras año: sombrillas juntas, música fuerte y playas colmadas. Son destinos clásicos, fáciles de identificar, pero que muchas veces dejan poco margen para quienes buscan descanso real, silencio y contacto directo con el mar.

Sin embargo, Buenos Aires también guarda playas extensas, abiertas y muy lindas, donde el espacio sobra y el paisaje se impone. Son costas largas, de arena amplia y horizonte despejado, ideales para caminar sin apuro, pasar el día sin aglomeraciones y sentir esa sensación de libertad que solo ofrecen las playas infinitas. Estas son algunas de las mejores opciones para disfrutar el verano con tranquilidad.

Ubicada cerca de Necochea, Arenas Verdes es una de las playas más largas y agrestes de Buenos Aires. Su costa se extiende por kilómetros sin interrupciones, con arena clara, médanos y una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos.

Es ideal para largas caminatas, descanso total y deportes como pesca, sandboard o travesías en 4x4. La amplitud de la playa permite mantener siempre distancia, incluso en temporada alta .

En el partido de Tres Arroyos, Orense ofrece más de 20 kilómetros de playas amplias y abiertas. Es uno de los destinos menos explotados del sur bonaerense, con muy pocos habitantes permanentes y una costa prácticamente virgen.

El viento, el mar abierto y el silencio convierten a esta playa en una opción perfecta para quienes buscan naturaleza pura y vacaciones sin ruido.

Esta playa está al sur de Buenos Aires Foto: Balneario Orense

Claromecó (zona Dunamar)

Aunque Claromecó es más conocido, su sector Dunamar conserva playas extensas, anchas y con mucha menos concentración de gente. La arena firme y el horizonte abierto hacen que caminar varios kilómetros sea parte del plan.

Es una buena combinación entre servicios y amplitud, ideal para quienes quieren comodidad sin resignar espacio.