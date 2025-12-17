Tres playas cerca de Valparaíso que tienen belleza y mucha tranquilidad

Más allá de Viña del Mar y Reñaca, Valparaíso esconde playas tranquilas, naturales y con paisajes únicos. A pocos minutos de la ciudad, estas tres playas son perfectas para un verano distinto en la costa chilena.

Durante el verano, cada vez más argentinos y turistas locales eligen el Pacífico para descansar, y Valparaíso aparece como una puerta de entrada ideal. Si bien muchos se concentran en los balnearios más conocidos, lo cierto es que alrededor de la ciudad existen playas que sorprenden por su belleza, su calma y su entorno natural. Estas tres opciones son perfectas para quienes buscan mar sin multitudes en Chile.

Playa Laguna Verde Ubicada a unos 18 kilómetros al sur de Valparaíso, Laguna Verde es una de las playas más impactantes de la zona. Se accede por un camino que atraviesa bosques y termina en un paisaje de acantilados y mar abierto con aguas de tonos esmeralda.

Es una playa agreste, ideal para quienes buscan desconexión total. Sus aguas son aptas para el baño, aunque no cuenta con grandes servicios, lo que refuerza su perfil natural. También es una opción muy elegida para camping y actividades como caminatas, fotografía y contemplación del paisaje.

photo4jpg.v1 Laguna Verde es una de las playas más agrestes de Valparaíso, rodeada de acantilados y mar abierto de tonos esmeralda. Tripadvisor Playa Caleta Portales A pocos minutos del centro de Valparaíso, Caleta Portales es una de las playas más accesibles y tradicionales de la ciudad. Su gran atractivo es la combinación entre playa y vida local: aquí conviven pescadores, restaurantes y familias que llegan a pasar el día.

La playa es amplia, con arena fina y sectores tranquilos para descansar. Además, es uno de los mejores lugares para probar pescados y mariscos frescos frente al mar, lo que la convierte en una parada obligada para quienes visitan Valparaíso en verano.