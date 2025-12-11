Los Cabos, las hermosas playas de México a las que se puede viajar directo desde Argentina

Pestañar y encontrarse a primera vista con varias de las tranquilas playas y girar la cabeza raudamente y alucinarse de inmediato por la fusión con la montaña y los frondosos cactus que alcanzan alturas inéditas. Con asombro, contemplar el sol que se desmorona sobre el mar al atardecer. Los Cabos , uno de los destinos más impactantes de México , acaba de quedar más conectado con Latinoamérica gracias al nuevo vuelo directo desde Panamá , operado por Copa Airlines. Esta ruta une el Hub de las Américas con el extremo sur de Baja California Sur, facilitando el acceso desde toda la región a un lugar donde el desierto, las montañas y el mar conviven de forma única y visible.

En el caso de Argentina, se puede viajar desde Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Salta y Rosario (cuando esté listo el aeropuerto que están arreglando). Desde Panamá, tomar el vuelo hacia San José del Cabo y arribar a un lugar increíble que está en los detalles.

Las playas de Los Cabos son paradisíacas y los paisajes son una mixtura que cautivan a visitantes de todo el mundo. Reconocido internacionalmente por su biodiversidad, -hay un parque nacional que tiene 30 años y los peces conviven con los humanos porque no los pescan- actividades recreativas- como "volar" en bicicleta- y exclusivas.

Además, cuenta con 360 días de sol, entonces es un destino elegido por parejas para casarse sin necesidad de pedirle a algún dios que no llueva ni hacer la cruz de sal. Se caracteriza por una alta calidad de servicios- que en precio se compara a otros reconocidos destinos- pero prefiere no tener hoteles completos al 100% sino personalizar la atención, lo mismo ocurre con los variados restoranes. Menos es más y mejor.

Se puede armar un paquete o rentar un auto - por sólo 200 dólares la semana- y darse la bienvenida a uno de los sitios más bellos de este mundo.

Los Cabos1

Los Cabos: los cinco localidades que son un atractivo imponente

El Municipio de Los Cabos, tiene cinco "cabos". Es una mano, como le dijo a MDZ el guía local Cristian Omar Sandoval Villaseñor - los mexicanos en su mayoría usan dos apellidos- , que tiene cinco dedos: Cabo Pulmo; Cabo del Este; San Lucas; San José del Cabo y Cabo Finisterra. El Estado de Baja California Sur donde está Los Cabos, representa el 1% de la población mexicana pero es el segundo municipio más rico del país. La economía está basada en el turismo pero hace años era agrícola.

Cabo San Lucas, vibrante, moderno, epicentro de la vida nocturna, las excursiones náuticas y las playas icónicas. Contiene El Arco, una formación rocosa formidable en medio del mar que se llega a través de la navegación que es de fácil acceso. Navegar junto a un coordinador- todos están súper preparados, conocen la historia de su lugar desde que se formó hasta particularidades de todo lo que un turista puede llegar a preguntar- que hace un recorrido por el mar mientras se puede beber algún trago mexicano- con mezcal, tequila o quizá algunos toques frutales para cambiar el sabor- y degustar algo sabroso- todas las excursiones suman snacks a bordo- para acompañar el momento que seguro quedará en la memoria como sello indeleble.

La navegación está acompañada de música, elegida para los turistas especialemente. Nada está librado al azar. Además se puede contemplar el atardecer tanto en Mar de Cortés (o también conocido como Golfo de California) como así también en el Pacífico. De hecho, MDZ pudo ver la imponencia de cuando se juntan mar y océano, un fenómeno de la naturaleza que vale la pena- más bien la alegría- ver alguna vez en la vida.

San José del Cabo es más tradicional, con un centro histórico que conserva arquitectura colonial, galerías de arte, plazas y restaurantes de autor. Sus habitantes esperan a los turistas con una genuina amabilidad como en toda la península. Las risas abundan, la cortesía, el tono afable y nunca impostado genera luego de que se deja Los Cabos, una sensación de añoranza de que la humanidad entera se contagie de los modos de los choyeros- así se llama a quienes viven en la zona-, nacidos, criados y quienes han elegido habitar esa tierra y esas aguas únicas.

Ambos cabos están unidos por un tramo costero de aproximadamente 33 kilómetros donde se concentran resorts, 18 campos de golf (se planean 4 másque ya están en avance) y playas de aguas cristalinas. Nada es casual, los hoteles que están sobre las playas, potabilizan el agua que usan y luego la reutilizan, nunca la devuelven sucia al mar.

Además, dentro del área de influencia de Los Cabos hay pueblos con identidad propia como Todos Santos, considerado un pueblo mágico ya que conserva la tradición mexicana: tomar un mezcal de calidad incomparable puede ser un plan. O comprar una manta hecha al telar, otro, de un tejedor que pasó de 6 a 8 horas haciéndola. En Todos Santos se puede ver, además, el hotel California, que era de un chino que se apedilló Tabasco para seguir operando en el lugar y hay quienes dicen que el famoso tema de Eagles está inspirado en él. Se trata de una leyenda pero cuando se oye la letra atentamente, quedan pocas dudas.

Hotel California

La historia viva de Los Cabos: San José del Cabo y Todos Santos

La parte histórica del destino late fuerte en San José del Cabo, donde la misión jesuita del siglo XVIII, la plaza y las calles empedradas (construidas para la atracción turísitica) arman un marco ideal para explorar a pie. Sin embargo hay mucho de la etapa precolonial, porque antes de la llegada de los españoles vivieron los pericúes, un pueblo que era cazador- recolector que no practicaba la agricultura.

La relación con la muerte en México viene de los pueblos originarios y esa tensión posterior con los españoles porque enterraban a sus familiares y pasado un tiempo, pintaban los huesos para que los acompañen en cada hogar. Quedaron de esa tradición, además del Día de los Muertos, las figuras de colores que son las calaveras. El colibrí, el pez dorado, el cactus- son el pueblo cactus- son parte de lo nuevo y lo viejo que se acompañan.

A 80 kilómetros hacia el Pacífico aparece Todos Santos, famoso por su vibra artística, su belleza desértica, calles coloniales, el desierto que se fusiona con el mar.

Naturaleza extrema: del pez dorado a las ballenas en Los Cabos

Calaveras de colores

Los Cabos es destino obligado para quienes aman el mar. Cabo San Lucas, es un epicentro mundial de competencias de pesca deportiva, famoso por sus torneos de clase mundial como los Bisbee's (Black & Blue, East Cape, Offshore) y el Cabo Triple Crown, que atraen a pescadores de todo el mundo con premios millonarios.

Pero además, el avistaje de ballenas, que es entre diciembre- incluso noviembre, y abril, ballenas grises y jorobadas llegan hasta estas aguas para reproducirse son un plan imperdible.Playas de aguas cristalinas, un sello de la región, protegidas mediante estrictas regulaciones sobre el uso del agua y el cuidado del ecosistema.Entre las playas más impactantes están El Chileno, Santa María, Palmilla y la icónica El Médano, en pleno Cabo San Lucas.

¿Quién se imagina introducir la cabeza debajo del agua y ver todo el mundo acuático del que casi podemos ser parte sin sentirnos rechazados ni menos atacados? Cabo Pulmo es un Parque Nacional y Reserva Marina, famoso por ser el único arrecife de coral del Golfo de California y apodado el "acuario del mundo" por Jacques Cousteau, destacando por su increíble biodiversidad marina ( tiburones, mantarrayas, ballenas, tortugas) y siendo un éxito de conservación tras la prohibición de la pesca comercial. Es un destino principal para el buceo y snorkel por sus aguas claras y la abundancia de vida, ofreciendo un paisaje único de desierto y mar. Los peces van hacia el lugar, porque hace 30 años que está prohibida la pesca. Entonces se puede hacer snorkel junto al tiburón ballena, una especie de alrededor de 10 metros que no ataca a las personas. Luis Mario Castro Arvizu es uno de los guías del lugar, bisnieto de uno de los fundadores del parque nacional quien nos avisa si tenemos la suerte de ver al tiburón ballena.

El tiburón ballena

Un destino donde las playas, la montaña y el desierto conviven

Pocos lugares en el mundo permiten ver en un mismo cuadro la Sierra de la Laguna, el desierto y el océano. Ese contraste es la esencia de Los Cabos: paisajes que cambian a cada kilómetro, con rutas escénicas que combinan arena, cactus gigantes y acantilados.

Además, hay aventuras inolvidables que hacen convivir los paisajes. Por ejemplo, en Cactus Tours se puede pasear en camello, hacer sky bike, andar en cuatrimotos o caballos.

Gastronomía: fusión, mar y farm-to-table en Los Cabos

Los Cabos es uno de los polos gastronómicos más fuertes de México. Su cocina mezcla lo mejor de la gastronomía mexicana con influencias peruanas, asiáticas y latinoamericanas, creando platos con sello propio.

Entre los restaurantes destacados:

Toro Latin Kitchen, del chef Richard Sandoval, donde se fusionan sabores latinoamericanos con técnicas asiáticas y que tiene como chef ejecutivo a Maximiliano Ríos, un argentino que lleva más de una década por Los Cabos.

Los Tres Gallos, referente de cocina mexicana tradicional. Buscan hacer las comidas que se hacen los hogares de México, con todo el sabor y la dedicación que lleva, a veces, preparar un plato 3 días seguidos.

Jazamango, en Todos Santos, un ícono de la gastronomía farm-to-table, impulsado por el chef Javier Plascencia. Aquí los ingredientes provienen directamente de huertos orgánicos, combinando cocina de autor, productos locales y una experiencia profundamente conectada con el territorio. O sea, nos sentamos a comer remolachas y hojas verdes que crecieron en la huerta que queda a metros de las mesas. Una delicia.

La oferta abarca desde ceviches y tiraditos estilo Nikkei hasta pesca del día, tacos gourmet, moles artesanales y propuestas elaboradas con vegetales y hierbas frescas del desierto.

comida mexicana

Los Cabos, un destino que se reinventa y cuida su entorno

Gracias al nuevo vuelo desde Panamá, Los Cabos se acerca más que nunca al público sudamericano. Pero además, la región se consolida como un destino sustentable, con controles estrictos sobre el agua —un recurso vital en el desierto—, el mantenimiento de playas limpias y programas de conservación marina.

Montaña, desierto y mar en un mismo lugar; historia, naturaleza y gastronomía de primer nivel; y ahora, mejor conectividad. Fiturca, que es el Fideicomiso de Turismo, hace una tarea exahustiva con cada uno de los operadores turísticos, agencias, restoranes, y todo aquel - la mayoría de la población- que se vincule con turistas.

Los Cabos se posiciona como uno de los destinos más completos y fascinantes de México para quienes buscan una experiencia diferente, intensa y auténtica. A no perdérselo.