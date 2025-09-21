Camp Rock 3 ya está en marcha: vuelven los Jonas Brothers y ¿qué pasará con Demi Lovato?

Después de más de 15 años desde el estreno de la primera película , Disney Branded Television anunció oficialmente que Camp Rock 3 ya está en marcha. La nueva entrega se estrenará en Disney+ y en Disney Channel, con el regreso de los Jonas Brothers y Demi Lovato , quienes además de volver a escena se sumarán como productores ejecutivos, en parte...

El rodaje comenzó esta semana en Vancouver y marca el inicio de una nueva etapa para el recordado campamento musical. A la par de sus protagonistas originales, la película contará con un elenco completamente renovado, integrado por jóvenes talentos que buscarán conquistar a una nueva generación de fanáticos.

Entre las incorporaciones se destacan Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack en el papel de Rosie, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts en el rol de Callie y Ava Jean interpretando a Madison. Cada uno aportará nuevas energías y estilos a la historia.

Los Jonas Brothers volverán a encarnar a Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason (Kevin) Gray, miembros de la banda Connect 3, mientras que Demi Lovato retomará el proyecto únicamente desde la producción ejecutiva. A ellos se sumará Maria Canals-Barrera como Connie y la actriz Sherry Cola como Lark, un personaje inédito que promete traer giros a la trama.

Los Jonas Brothers y Demi Lovato regresan en Camp Rock 3

La historia girará en torno a Connect 3, que tras perder su acto de apertura para una gira de reencuentro decide volver al campamento en busca de “la próxima gran estrella”. Allí, los nuevos campistas competirán por la oportunidad de abrir el show de su banda favorita.

El rodaje de la película comenzó en Vancouver esta semana.

Sage será presentada como la más audaz, mientras que su hermano Desi aportará un perfil más descontracturado. Rosie aparecerá como una prodigio del violonchelo, Cliff será el baterista innovador, Callie liderará la coreografía, Madison representará el mundo influencer y Fletch encarnará el espíritu rebelde del grupo.

Antiguas imágenes de Camp Rock 1.

Con dirección de Veronica Rodriguez, guion de Eydie Faye y coreografías a cargo de Jamal Sims, Camp Rock 3 busca mantener la esencia que la convirtió en un clásico juvenil, al mismo tiempo que actualiza su propuesta para una nueva generación de espectadores.