Habló el remisero que llevó a los presuntos asesinos de Brenda, Morena y Lara: reveló detalles de quién lo recibió

La investigación por el narco asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó este fin de semana un nuevo testimonio. Se trata de Víctor Lázaro Sotacuro , un hombre de 41 años con doble nacionalidad peruana y argentina, detenido en un hostal de Villazón (Bolivia) y con domicilio en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Según registros comerciales, Sotacuro se dedicaba a la venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas, además de estar habilitado para reparar autos y motos. Sin embargo, en la causa aparece señalado como remisero y vinculado a un Volkswagen Fox , vehículo en el que habrían viajado dos de los hombres involucrados en las ejecuciones de las jóvenes , encontradas enterradas en una casa de Florencio Varela .

De acuerdo a fuentes judiciales que Infobae accedió, al ser capturado en Bolivia, Sotacuro dio detalles de la noche del 19 de septiembre , cuando las tres víctimas subieron por su propia voluntad a una Chevrolet Tracker blanca , engañadas con la promesa de asistir a una fiesta inexistente.

Recorrido de la camioneta a la que se subieron las jóvenes desaparecidas

El remisero relató que en la madrugada del sábado siguiente llegó en el VW Fox a la casa de Florencio Varela , acompañado por su pareja, quien también habría quedado registrada en una fotografía que obra en la causa.

El momento en que Víctor Lázaro Sotacuro se dirigía a la casa de Florencio Varela. Captura de video

Explicó que fue contratado por un amigo para realizar un viaje tras una fiesta y que en la vivienda fueron recibidos por dos hombres jóvenes que llevaban barbijos y plásticos en las zapatillas. Según dijo, "no querían ensuciarse", aunque notó que sus ropas estaban manchadas, sin poder precisar si era barro o sangre.

Posteriormente, aportó una dirección en la que habría dejado el vehículo, intentando desligarse de los crímenes. En su declaración, aseguró que huyó porque recibió amenazas contra él y su familia.

Aunque sus dichos aún no constan formalmente en el expediente, los investigadores sostienen que Sotacuro podría poseer información clave para desentrañar la trama criminal detrás del triple femicidio que conmocionó a La Matanza y al país entero.