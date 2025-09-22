Asesinaron en Godoy Cruz a un hombre con pasado carcelario

El delincuente recibió un disparo mortal en la cabeza. El tiroteo ocurrió en el barrio Puerta del Sol, en Godoy Cruz.

Un tiroteo en el barrio Puerta del Sol, Godoy Cruz, resultó en la muerte de Leandro Castillo, quien recibió un disparo en la cabeza durante la noche de este domingo. El hecho fue alertado sobre las 21.30 por los vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la línea de emergencia 911 por detonaciones de armas de fuego.

Cómo estaba la víctima Al arribar el personal policial, se halló a la víctima, de 32 años, tendida en el suelo con un grave sangrado a raíz de la herida de bala. El sujeto fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado posteriormente al Hospital Central. No obstante, pasadas las 23 se confirmó su muerte.

Por otro lado, al Centro de Salud La Estanzuela llegó otro sujeto, de 38 años, con una herida de bala en su brazo derecho. Este también fue trasladado al hospital capitalino, donde quedó internado. Este sujeto, con domicilio en el barrio Andino, distrito de La Favorita, aseguró no estar relacionado con el tiroteo

El historial delictivo del fallecido Leandro Ever Castillo contaba con un frondoso prontuario con hechos registrados entre 2011 y 2019.

Entre los delitos adjudicados a su nombre, se destacaron robos simples y agravados, y distintos hechos de encubrimiento.