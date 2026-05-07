Rescataron ñandúes y aves en cautiverio mediante un rastrillaje por cielo y tierra en Maipú

Policías rescataron a tres ñandúes encerrados dentro de una finca en Maipú. El uso de drones policiales permitió localizar las aves en cautiverio.

Tres ejemplares de ñandú y dos aves fueron rescatados de una finca en Maipú tras permanecer en cautiverio

Tres ñandués fueron rescatados el lunes durante un operativo en una finca de Maipú, donde eran mantenidos ilegalmente en cautiverio. El procedimiento requirió apoyo aéreo de los drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que permitieron confirmar la presencia de los animales autóctonos.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró el citado día en una propiedad ubicada cerca de la intersección de Ruta 60 y calle Santa Fe, donde personal de la Policía Rural detectó indicios de posible tenencia ilegal de fauna protegida. Debido a que el lugar se encontraba alejado y sin visibilidad directa desde el exterior, se dispuso el uso de drones policiales para relevar el predio.

WhatsApp-Image-2026-05-05-at-12.39.07-1-1280x1707 Las aves autóctonas rescatadas en el procedimiento. Gentileza.

El sobrevuelo de los vehículos no tripulados sobre esa zona permitió observar la presencia de animales dentro del terreno, lo que facilitó la intervención y registro del predio en donde se encontraban encerrados los animales. En el caso intervino la Oficina Fiscal Maipú, cuyas autoridades dispusieron el uso de la tecnología de vigilancia aérea.

Encierro ilegal y fauna protegida Durante las tareas policiales, los efectivos constataron que las aves se encontraban en claras condiciones de cautiverio. En total, se secuestraron tres ñandúes, dos aves conocidas como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para su encierro.