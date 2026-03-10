"Traidoras en tiempos de guerra": el temor a regresar a Irán de las jugadoras de la selección femenina de fútbol que se negaron a cantar el himno en un torneo en Australia

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol iraní que se habían negado a cantar el himno de su país en la Copa Asiática se han refugiado en un lugar seguro en Australia, según le dijeron fuentes a la BBC.

Se suponía que las jugadoras debían volver a su país, pero algunos aficionados del equipo expresaron temores por la seguridad de las mujeres después de que se diera el aparente acto de protesta antes del primer partido contra Corea del Sur.

Esto provocó críticas desde Irán , como los comentarios de un analista conservador que acusó a las jugadoras del equipo de ser "traidoras en tiempos de guerra " y exigió un castigo severo.

Cientos de aficionados rodearon al entrenador de las Leonas iraníes cuando salió del estadio en Costa Dorada el domingo por la noche, con cánticos de "¡Salven a nuestras chicas!".

El lunes, la BBC presenció escenas dramáticas dentro del hotel de cinco estrellas donde el equipo se estaba hospedando, cuando varias jugadoras abandonaron el vestíbulo en grupo tras hablar con activistas.

Momentos después de marcharse, un segundo grupo, que incluía a un traductor y al entrenador principal, irrumpió en el vestíbulo, con aspecto de pánico, y recorrió el hotel a toda prisa. Luego, volvieron a sus habitaciones.

Las autoridades no han hecho comentarios públicos sobre el incidente.

Sin embargo, un familiar de una de las mujeres, que habló bajo condición de anonimato, le dijo al portal de noticias australiano ABC que estaban protegidas por la policía y que tenían la intención de solicitar asilo.

"Quiero besarles la mano a todos los que ayudaron", le dijo el familiar a ABC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a su plataforma Truth Social para exigir acciones.

Australia debería "dar asilo" a las mujeres, dijo Trump en su publicación inicial.

"Estados Unidos las aceptará si no lo hace", añadió.

El gobierno de Trump suspendió todas las decisiones sobre asilo a finales del año pasado y ha dejado de emitir visas de inmigrantes para ciudadanos de docenas de países, incluido Irán. Ha dicho que la administración quiere poner fin al abuso del sistema.

El año pasado, dos grupos de iraníes, incluyendo personas cuyas solicitudes de asilo no habían sido aprobadas, fueron deportados de Estados Unidos a Irán. Según informes, entre los grupos se encontraban miembros de la comunidad LGBT, quienes enfrentan graves repercusiones legales y sociales en Irán.

Aproximadamente una hora después, Trump volvió a publicar un mensaje para informar que había hablado con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y que "cinco ya han sido atendidas y el resto están en camino".

La publicación de Trump también pareció sugerir que algunos miembros del equipo temían por la seguridad de sus familias en Irán y, por lo tanto, sentían que debían "regresar".

"En cualquier caso, el primer ministro está haciendo un excelente trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", dijo Trump.

'No pueden hablar libremente'

Anteriormente, Craig Foster, excapitán de la selección masculina australiana de fútbol y destacado defensor de los derechos humanos, afirmó que todos los activistas tenían "preocupaciones muy razonables y serias por su seguridad".

"Cuando un equipo participa en un torneo regulado por la FIFA, ya sea la Confederación Asiática de Fútbol o cualquier otra confederación, debe tener derecho a la seguridad y al apoyo externo para expresar cualquier preocupación que tenga sobre su seguridad, ahora o en el futuro", declaró a la BBC.

En su segundo partido contra Australia y luego en la final del domingo contra Filipinas, la selección iraní cantó y saludó durante el himno nacional, lo que llevó a los críticos a creer que habían sido obligados a participar por miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que las acompañaban como parte de la delegación.

Deniz Toupchi, quien viajó para apoyar al equipo en su último partido, comentó sobre la decisión de guardar silencio inicialmente: "No esperábamos que fuera honesto porque sabemos lo importante que es".

Y agregó: "Simplemente estamos orgullosos de ellas".

Toupchi fue uno de los cientos de miembros de la comunidad iraní australiana que se encontraban en las gradas el domingo. Durante el himno, que no reconocen, abuchearon y abuchearon.

Getty Images Los hinchas iraníes ondean la bandera no oficial iraní durante el partido entre Irán y Filipinas.

Hacia la mitad de la primera parte del encuentro, muchos fanáticos desplegaron la bandera del León y el Sol, que servía como bandera oficial del Estado antes de la Revolución islámica en Irán.

Estas banderas fueron ingresadas clandestinamente al estadio, en desafío a los carteles que se exhibían afuera diciendo que solo se aceptaba la bandera oficial actual de Irán.

Pero aunque la afición apoyó con entusiasmo a las jugadoras, hubo muy poca interacción entre la fanaticada y el equipo durante el partido.

En una notable excepción, una jugadora que recibía atención médica en la banda lanzó un beso a la grada, recibiendo una gran ovación.

Y mientras la selección filipina hacía fila para agradecer a su afición al final del partido, las iraníes abandonaron el campo rápidamente.

"No pueden hablar libremente porque están amenazadas", dijo Naz Safavi, quien asistió a los tres partidos que disputó el equipo. "Estamos aquí para demostrarles nuestro pleno apoyo".

Más asilos

Getty Images Activistas en Australia están incentivando a más jugadoras para que sigan el ejemplo de las que están pidiendo asilo.

Ante la creciente preocupación por el trato que recibirán las jugadoras una vez que regresen a casa, se está impulsando el apoyo para que soliciten asilo en Australia, si así lo desean.

No está claro si alguna jugadora lo quiere o, si alguna lo quiere, qué repercusiones podría tener para sus familias.

"La dirección del equipo iraní las ha retenido como rehenes en su hotel y se les ha negado la oportunidad de hablar con miembros externos de la comunidad, amigos, familiares o cualquier red de apoyo, ya sean abogados o cualquier otra persona", declaró Foster, quien desempeñó un papel clave en ayudar a la selección femenina de Afganistán a huir de los talibanes en 2021.

"Algunas pueden tener inquietudes, otras no, pero lo que sabemos es que la mayoría tiene familia en casa, algunas tienen hijos en casa, e incluso si se les ofrece el derecho a permanecer en Australia, si se sienten inseguras, muchas podrían no aceptar esa oportunidad", afirma.

"Lo más importante es que se les ofrezca esa oportunidad".

En la rueda de prensa posterior al partido del domingo, la entrenadora del equipo, Marziyeh Jafari, declaró: "Esperamos con impaciencia regresar. Personalmente, me gustaría regresar a mi país lo antes posible y estar con mis compatriotas y mi familia".

Hasta el momento, el gobierno australiano se ha resistido a involucrarse en el debate.

"Nos solidarizamos con los hombres y mujeres de Irán, y en particular con las mujeres y niñas iraníes", declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, a ABC el domingo, antes del partido.

"Obviamente, este es un régimen que ha reprimido brutalmente a su pueblo".

Al salir del estadio el autobús de los jugadores el domingo por la noche, las pancartas decían: "Manténganse seguras en Australia. Hablen con la policía" y "Si su casa no es segura, la mía sí lo es".

Algunos aficionados fueron más allá, evadiendo a la policía e intentando impedir el avance del vehículo por las estrechas calles que rodean el estadio.

Las jugadoras, sentadas en el vehículo, presenciaron el drama bajo la lluvia. Se pudo ver a algunos grabando desde la ventana con sus teléfonos. Hubo sonrisas y saludos, pero también expresiones solemnes.

Se podía ver al menos a un pasajero cerrando las cortinas de la ventana del autobús.

Suministrada Melika Jahanian dice que espera que el equipo iraní se quede en Australia.

Finalmente, el autobús salió a la carretera principal y se dirigió al hotel del equipo, a unos 15 minutos, dejando a varios aficionados llorando y sollozando.

El lunes, el complejo turístico estaba fuertemente vigilado, con policías federales apostados frente a la recepción y sin rastro del equipo, aunque algunos miembros de la delegación iraní se sentaron en las zonas comunes del hotel.

Aún no está claro cuándo las jugadoras restantes se marcharán a otro alojamiento, de regreso a Irán o a un tercer país.

"El gobierno australiano debería ejercer un liderazgo moral", declaró Zaki Haidari, defensora de los derechos de las personas refugiadas en Amnistía Internacional Australia.

"Es un momento muy crítico, ya que celebramos el Día Internacional de la Mujer y hablamos de su libertad, igualdad, persecución por motivos de género e igualdad de género".

Ese fue el sentimiento compartido por los aficionados el domingo por la noche en el estadio.

"Las animamos, esperamos que se queden aquí, pero al mismo tiempo sabemos que la vida de sus familias corre peligro", declaró Melika Jahanian. "Cualquier decisión que tomen será terrible, por lo que necesitan el apoyo del gobierno australiano".

