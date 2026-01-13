Europa endurece su postura y convoca a representantes iraníes contra la represión del Ayatolá

La represión en Irán generó una reacción internacional, con países europeos que convocaron a representantes locales y reclamaron la libertad de expresión.

En medio de un clima de tensión máxima en Irán, que ya lleva más de 10 mil detenidos y al menos 2.000 fallecidos, varios países de Europa emitieron un comunicado dirigido a sus embajadas y a los representantes iraníes para condenar la brutal represión que se vivió en las calles del país.

La decisión de estos países, entre los que se manifestaron España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania, se basa además en la determinación de las autoridades islámicas de cortar el acceso a internet en el país y en la violenta represión durante las manifestaciones.

Los comentarios de los representantes de los países de Europa La canciller de Finlandia expresó: “El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio. No vamos a tolerar esto”. Además, agregó que convocará a una reunión con el embajador de Irán en su país.

Otro de los países nórdicos que se manifestó fue Dinamarca, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que se reunirá con el representante iraní con el fin de “expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes”. De todas formas, comentó que, al no encontrarse el embajador, mantendrá una reunión con el encargado de negocios de Irán en Dinamarca.

A su vez, pidió a Irán “cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea. Esto también se aplica a garantizar la libertad y un acceso a internet sin trabas”.