Donald Trump envió una dura advertencia a Irán y alentó a los manifestantes: "Continúen"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes en medio de la represión contra manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que decidió cancelar todas las reuniones previstas con funcionarios iraníes mientras continúe la represión contra los manifestantes en ese país. El anuncio marca un giro en la postura del mandatario, que días atrás había dejado abierta la posibilidad de retomar el diálogo diplomático con Teherán.

El contundente mensaje de Donald Trump Embed A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump expresó un fuerte respaldo a quienes se manifiestan contra el régimen iraní y los alentó a sostener las protestas. “¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! ¡Tomen el control de sus instituciones!”, escribió el presidente estadounidense.

En el mismo mensaje, Trump advirtió a las autoridades iraníes por la violencia ejercida contra los manifestantes. “Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”, sostuvo, antes de confirmar su decisión: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”.

Donald Trump durante la reunión con empresarios petroleros EFE El mandatario cerró su publicación con la sigla “MIGA”, en referencia a Make Iran Great Again (“Hacer que Irán vuelva a ser grande”), una adaptación de su conocido lema político.

La relación con Irán parece cambiar El mensaje contrasta con las declaraciones realizadas el domingo pasado, cuando Trump había sugerido que estaba dispuesto a dialogar con el régimen iraní luego de recibir una comunicación durante el fin de semana. En ese momento, incluso, había señalado que se estaba organizando una reunión entre las partes.