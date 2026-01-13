La nueva estrategia judicial de la BBC frente a la demanda multimillonaria de Donald Trump

La demanda de Donald Trump contra la BBC se originó por la edición de un documental sobre el discurso del 6 de enero de 2021, que el presidente estadounidense considera engañosa y por la que reclama una indemnización multimillonaria en la justicia de Florida.

La BBC anunció que solicitará a un tribunal de Florida el rechazo de la demanda presentada por Donald Trump, quien reclama una indemnización multimillonaria por la edición de un documental emitido por la cadena pública británica.

Qué argumenta la BBC frente a la demanda de Donald Trump Según una presentación judicial realizada el lunes por la noche, la BBC sostuvo que el tribunal de Florida carece de jurisdicción personal porque el programa cuestionado no se emitió en ese estado. Además, el medio señaló que Donald Trump no puede demostrar perjuicios concretos, ya que fue reelegido presidente después de la emisión del contenido en disputa.

La demanda de Donald Trump acusa a la BBC de difamación por la edición de un discurso del 6 de enero de 2021. De acuerdo con la acusación, el documental habría unido fragmentos del mensaje en el que el entonces presidente instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y pronunció la frase “fight like hell”, mientras excluyó un pasaje en el que llamó a una protesta pacífica.

El reclamo económico y la respuesta formal de la BBC La acción judicial presentada por Donald Trump sostiene que la BBC violó una ley de Florida que prohíbe prácticas comerciales engañosas y desleales. En ese marco, el presidente estadounidense solicita al menos 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos cargos incluidos en la demanda.

La BBC reconoció previamente que la edición utilizada en el programa Panorama fue un error y emitió una disculpa pública. Sin embargo, en su escrito judicial afirmó que el documental no fue publicado con “actual malice”, el estándar legal requerido para prosperar en este tipo de causas. El documento también solicita que se suspenda la etapa de producción de pruebas mientras se analiza el pedido de desestimación, al considerar que ese proceso implicaría costos y cargas significativas que resultarían innecesarias si el tribunal acepta el planteo.