"No les da vergüenza", Irán endurece su discurso contra Estados Unidos mientras crece el número de muertos

El líder supremo iraní acusó a Estados Unidos de intervenir por el petróleo, mientras el régimen enfrenta protestas con una represión que deja miles de muertos.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, volvió a apuntar contra Estados Unidos en un mensaje público en el que denunció la política exterior de Washington y la acusó de cercar países por intereses energéticos.

En referencia la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sostuvo que la administración de Donald Trump actúa sin pudor cuando se trata de garantizar el control del petróleo, una acusación que se inscribe en el discurso histórico del régimen iraní contra Occidente.

"Hoy ven ustedes cómo en América Latina los estadounidenses cercan un país, acometen ciertas acciones ¡y no les da vergüenza! Dicen abiertamente que es por el petróleo", sentenció el líder del régimen.

2.000 muertos en Irán Mientras Teherán redobla la violencia ejercida contra los manifestantes y, en paralelo, su retórica de cara al mundo, Irán atraviesa una de las crisis internas más violentas de las últimas décadas. La represión de las protestas detonadas por el colapso económico dejó un saldo que, según fuentes oficiales citadas por la agencia Reuters bajo condición de anonimato, ya rondaría las 2.000 víctimas fatales.

Aunque el número no puede ser verificado de manera independiente debido al estricto control informativo impuesto por el régimen, da cuenta de la magnitud del estallido social y de la respuesta del aparato de seguridad.