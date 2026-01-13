Represión sin freno en Irán: ya son más de 2.000 los muertos reconocidos oficialmente

La cifra de muertos por las protestas en Irán escala a medida de que pasan las horas en Teherán . La agencia Reuters confirmó este martes que ya hay más de 2.000 personas oficialmente reconocidas como asesinadas por el régimen en el transcurso de una semana , en medio de la escalada de violencia y represión.

La cifra surge de datos admitidos por fuentes oficiales, aunque organismos opositores y de derechos humanos sostienen que el número real de víctimas podría ser muy superior , y estiman que los asesinados superarían los 12.000 . La diferencia entre ambos registros refleja las dificultades para acceder a información independiente y verificar los hechos sobre el terreno.

El aumento de las muertes generó una creciente preocupación internacional , mientras continúan las denuncias por ejecuciones, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las actuales protestas "no deben ser instrumentalizadas" afirmó este martes un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las amenazas de la Administración de Estados Unidos de intervenir militarmente en ese país.

La oficina del alto comisionado Volker Türk "está preocupada por el hecho de que las protestas puedan ser instrumentalizadas, algo que nunca debe producirse cuando se trata de derechos humanos", indicó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Jeremy Laurence.

"La mejor vía a seguir es obviamente el diálogo, y que el pueblo de Irán, que tiene quejas legítimas, pueda ser escuchado y expresar sus demandas de manera pacífica, ya sea en manifestaciones o por otros medios", agregó.

Cómo es la situación en Teherán

Las calles de Teherán amanecieron este martes con tráfico, negocios abiertos y ya las líneas de teléfono paulatinamente reconectando con el exterior tras cinco días en los que la tensión, los enfrentamientos y las protestas colocaron a Irán ante los mayores disturbios y pulso al poder en años.

A pesar de que en la ciudad rige una suerte de toque de queda tácito por el que los comercios empiezan a cerrar en cuanto llegan las horas de la tarde, los destacamentos de fuerzas de seguridad que inundaron desde el jueves las calles de la capital iraní empezaron a reducirse en la tarde del lunes.