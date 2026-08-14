Elecciones 2027: Massa mueve fichas en La Rioja y busca la foto con Quintela

El Frente Renovador reúne a dirigentes de seis provincias y pone en marcha una discusión política que apunta a ordenar al PJ frente al Gobierno de Javier Milei.

Este viernes, La Rioja fue sede del encuentro regional del Frente Renovador de Sergio Massa, que reunió a dirigentes de seis provincias con la mira puesta en las elecciones de 2027. La cumbre comenzó a las 10.30 en el hotel Avant de la capital provincial y tuvo como principal organizador al diputado nacional Ismael Bordagaray. El legislador riojano impulsó un acercamiento entre el exministro de Economía y el gobernador Ricardo Quintela.

La elección de La Rioja responde al rol que Quintela intenta asumir dentro del PJ. El gobernador reunió el 1 de agosto a dirigentes de La Cámpora, el massismo y el Movimiento Derecho al Futuro durante un homenaje a monseñor Enrique Angelelli. Massa y Axel Kicillof no participaron de aquella convocatoria como referentes de sus respectivos espacios, aunque Quintela sí mantuvo una reunión con Máximo Kirchner y pidió avanzar hacia un esquema de unidad.

Ricardo Quintela criticó duramente a Milei. Foto: NA Massa busca ganar terreno con gobernadores El exministro de Economía tuvo participación durante la última sesión del Senado a través de conversaciones con Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua. Esos contactos se dieron durante las negociaciones que terminaron con el rechazo de iniciativas del Gobierno nacional, entre ellas la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El massismo intenta reforzar así un armado de perfil federal. La cumbre riojana sumó dirigentes y legisladores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca.

La lista de asistentes incluyó a la diputada nacional Sabrina Selva y al exministro de Producción José Ignacio de Mendiguren. Las delegaciones provinciales llevaron a Franco Aranda por San Juan, Gabriela Lízana por Mendoza, Verónica Lacher y Pablo Mirolo por Santiago del Estero, Tania Kyshakevych por Córdoba y Marcelo Cordero por Catamarca.

La agenda formal se basó en la idea de producción, trabajo, desarrollo y federalismo, aunque la discusión por 2027 abarcó el foco de todas las conversaciones. Bordagaray definió a La Rioja como un posible “kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo”. El diputado también manifestó su deseo de ver una fórmula integrada por Massa y Quintela. La propuesta sumó presión sobre una interna que todavía no ordenó candidaturas ni liderazgos.