Hebe Casado cuestionó el proyecto que busca eliminar el receso invernal en la Legislatura

La vicegobernadora tildó de “populista” el proyecto que pretende eliminar el receso legislativo durante el invierno. También cuestionó la suspensión de clases.

La vicegobernadora Hebe Casado cuestionó el proyecto presentado por la diputada provincial del PRO Cintia Gómez, el cual busca eliminar el receso invernal legislativo. La presidenta del Senado tildó la iniciativa de “amarillista y populista” y argumentó que la Legislatura “está abierta todo el año”.

“Es la Legislatura más austera del país y la que más trabaja, la única que sesiona todas las semanas, excepto cuando la paritaria dice que los empleados deben tomarse vacaciones. Son personas como cualquier otra que tienen derecho a vacaciones y la Legislatura no sesiona en enero y la quincena de junio que coincide con la DGE”, apuntó Casado en diálogo con los medios de comunicación.

Además, señaló que está abierta en las épocas de receso y las oficinas de los legisladores están a disposición para ser usadas: “En ese tiempo de receso, pueden los legisladores seguir trabajando conociendo el territorio, recorriéndolo, sabiendo de primera mano cuáles son las problemáticas de los mendocinos. Pueden tener reuniones en sus oficinas e ir gestando proyectos de ley que cambien la vida de los mendocinos”, explicó.

El proyecto busca eliminar las "vacaciones de invierno" en la Legislatura. ALF PONCE MERCADO / MDZ A su vez, agregó que durante el receso invernal habrán actividades para los niños durante la tarde y cerró de forma contundente: “Es una falta de respeto a todos los trabajadores que está dentro de la Legislatura y hacen posible que el Poder Legislativo funcione”.

Los cuestionamientos a la suspensión de clases Por otro lado, la vicegobernadora afirmó que San Rafael es parte de la Patagonia como Malargüe y que debería ser parte de la Zona Fría, aunque cuestionó la suspensión de las actividades escolares: “No estoy de acuerdo con la suspensión de clases por cualquier motivo: últimamente estamos pidiendo que se suspendan las clases por frío, por calor, por viento, por lluvia. Creo que no corresponde”, marcó.