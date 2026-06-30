Hebe Casado en MDZ Radio: el fin de Adorni, la derrota en la UNCuyo y una advertencia sobre el peronismo

La vicegobernadora Hebe Casado visitó este martes los estudios de MDZ Radio 105.5 FM y opinó de la renuncia del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni . La vicemandataria cuestionó que la estadía del funcionario nacional en el cargo haya “estancado” la gestión nacional. Asimismo, también hizo referencia a la derrota del oficialismo en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo y lanzó una advertencia sobre el peronismo.

Casado fue entrevistada esta mañana en el programa MDZ Club , conducido por los periodistas Juan Manuel Torrez y Gema Gallardo , y analizó la renuncia de Adorni , luego de haber planteado meses atrás que el funcionario libertario debería haberse apartado del cargo de Jefe de Gabinete mientras fuera investigado por la Justicia.

“Lo dije desde el principio y era lo que correspondía y el sentido común. Cuando hay un funcionario cuestionado y cuyas explicaciones no son convincentes, lo que hay que hacer es apartarlo, que lo investigue la justicia y si sale todo bien lo traes otra vez al gobierno, con bombos y platillos”, expresó.

Además, cuestionó que la agenda pública esté enfocada solo en ese tema. “Lo que ha pasado durante estos tres meses es que llevamos hablando de Adorni como si no pasaran cosas en el país, como si no hiciera falta hablar de otros temas más importantes. Hace tres meses que estamos hablando de la cascada de Adorni, del pendrive de Adorni y de los dientes de la señora de Adorni. Y la gestión no puede estancarse por un funcionario en particular”, indicó.

La vicegobernadora también apuntó a la doble vara del presidente Javier Milei a la hora de sostener a Adorni , cuando en otros casos dirigentes oficialistas fueron eyectados del Gobierno.

Hebe Casado en el estudio de Radio MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Habría que preguntarle a Javier Milei y a Karina Milei por qué le sostuvieron tanto la mano, con otros funcionarios han sido más categóricos. Recordemos a Marra, a Diana Mondino, que eran excelentes funcionarios y por muchísimo menos los volaron. No se entiende demasiado”, señaló.

Respecto a la llegada de Diego Siego Santilli al cargo, Casado sostuvo que “tiene la ventaja de ser un hombre de la política y que se ha estado desempeñando en el Ministerio del Interior y ha estado vinculado con todas las provincias durante este tiempo. Ahora suma a esa función la del Jefe de Gabinete donde tiene la coordinación con el resto de los ministros. Es un lugar estratégico y él es un tipo que sabe de políticas y de consensos”.

Derrota oficialista en la UNCuyo

Por otra parte, la vicegobernadora se refirió a las recientes elecciones a Rector en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en las que la fórmula vinculada al oficialismo provincial fue derrotado por el binomio Adriana García-Ana Sisti, respaldadas por el peronismo.

“La universidad es un microclima particular. En las elecciones anteriores que ganó Esther Sánchez lo hizo por el 0,5%, es un electorado partido en mitades. Y en esta oportunidad lo que pesó fue el recorte a las universidades que se hizo por parte de Nación, la disminución de los salarios de los docentes universitarios”, subrayó Casado.

En cuanto a la decisión del Gobierno nacional de no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, la dirigente oficialismo respaldó la postura que ha tomado la gestión de Javier Milei de ajustar el gasto en todas las áreas, incluidos los fondos para las universidades.

En este sentido, la vicemandataria calificó la ley sancionada por el Congreso como “bastante populista”.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre el PJ. “ Declarar muerto al kirchnerismo o al peronismo es un error garrafal”, aseguró Casado.

“Si los argentinos no vemos que el peronismo se reconvierte y sale de las cenizas difrazándose de lo que sea, es un problema. Es un camaleón que durante 80 años ha pasado de la extrema derecha de Perón que era un militar a la extrema izquierda del kirchnerismo que se alió con el chavismo, pasando por el neoliberalismo de Menem al socialismo de Cristina”, sentenció.