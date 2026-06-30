El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni y el reemplazo Diego Santilli como jefe de Gabinete

El Gobierno oficializó este martes la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y publicó el reemplazo de Diego Santilli , según el Decreto 548/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial donde, a través de otro documento se designó al Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

“Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, se escribió en el decreto, tras lo cual se señaló: “Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

En tanto, a través del Decreto 551/2026 publicado en el Boletín Oficial se le aceptó la renuncia a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Javier Lanari .

En el escrito firmado por el presidente Javier Milei y por Santili se designó en reemplazo de Lanari a Fabián Horacio Fernández.

También se efectiviza el nombramiento Ignacio Devitt , quien fue secretario de Asuntos Estratégicos y principal interlocutor del Gobierno con el Congreso, quien ahora asumirá como vicejefe de ministros.

Ocurre lo propio como Gustavo Coria, quien, tras la absorción del Ministerio de Interior a la Jefatura de Gabinete, ahora pasa a ser secretario de Interior.

Ante este desembarco, Santilli piensa en una purga en algunas áreas claves que Adorni designó a distintos colaboradores. Fuentes cercanas al exministro del Interior señalan que "Diego llegará con su equipo" y que habrá "cambios naturales" en algunos integrantes del actual esquema de funcionarios que le respondían al exvocero.

Las posibles modificaciones estarán en torno al conjunto de asesores que formaban parte del círculo íntimo de Adorni. Los principales interrogantes están en torno a Aimé Ayelén Vázquez, mano derecha del expanelista, aunque hay casi una decena de subalternos, de menor rango, que podrían ser discontinuados.

Hay otros subordinados al exportavoz que están en el ojo de la tormenta por haber "colaborado" con Adorni en prestarle su tarjeta de crédito para los consumos postergados del eyectado ministro coordinador, quien les devolvía el dinero en efectivo para poder "pasar por fuera del radar". Hay empleados caracterizados que dejaron de ir a Balcarce 50 tras conocerse su participación en estas extrañas maniobras financieras que está investigado el fiscal Gerardo Pollicita.