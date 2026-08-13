Madrina Cristina: la Iglesia rechaza los bautismos K en San José 1111

Luego de que organizaran bautismos comunitarios en San José 1111, la Iglesia rechazó la iniciativa y los organizadores pueden sufrir una sanción eclesial. "El Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden", expresó el Arzobispado porteño en un comunicado.

La movida de los sacerdotes más vinculados al kirchnerismo que a los altares generó polémica tanto en la política como puertas adentro de la Iglesia Católica, la cual se prepara para recibir a León XIV el próximo 8 de noviembre. A pesar del clima de júbilo que vive la Iglesia argentina, estos sacerdotes de doctrina díscola adolescente, el Arzobispado debió salir a explicar de qué se tratan estos supuestos bautismos.

No es la primera vez que esta parte del clero representa un dolor de cabeza para la Curia, ni tampoco es la primera vez que atacan a instituciones sagradas en nombre de sus ideas políticas. Como respuesta, desde la Arquidiócesis de Buenos Aires, el comunicado es claro al recordar que "el Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia".

El tono del comunicado, aunque no cuenta con la firma del arzobispo, va en línea con el lenguaje conciliador que acostumbra monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en cada oportunidad que tiene de brindar una homilía. Aunque vale aclarar que por más conciliador que fuera no duda en ser duro con aquel que pone sus intereses mezquinos por encima de los principios.

En el mismo, explica claramente que el Bautismo no es un acto más para la Iglesia y que no puede hacerse a la ligera. Aclara que hay normas y que hay que cumplirlas, antes de recordar que no puede un acto sacro responder a un interés mezquino de chiquitaje político como lo que proponen estos sacerdotes "rebeldes".

Leé el documento completo del Arzobispado porteño

Qué son los bautismos de San José 1111

La iniciativa de los bautismos en este lugar es una más de las movidas de una corriente ideológica de la Iglesia que se ampara en la teología de la liberación para exacerbar ideas que atentan contra la propia Iglesia, aunque la propia teología de la liberación no tenga ese fin.

Según anunciaron, el próximo 5 de septiembre a las 16, se llevarán adelante "bautismos comunitarios" en la esquina de San José 1111, donde se encuentra detenida por corrupción la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. La convicta, según expresa la convocatoria, sería la madrina de cada uno de los fieles que reciba el bautismo, una banalización más del sacramento.

Qué sanciones pueden recibir estos sacerdotes si hacen los bautismos

En cuanto al derecho canónico, el código dice en su canon 273 que los clérigos deben mostrar especial reverencia y obediencia tanto al Sumo Pontífice como a su obispo, en este caso Jorge Ignacio García Cuerva, quien pidió que desistan de la práctica de estos bautismos dentro de su jurisdicción.

Al mismo tiempo, el canon 1371 marca que deben ser "castigados con una pena justa", a los que desobedezcan a la Sede Apostólica o a su ordinario cuando mandan o prohíben algo legítimamente.