Edgardo Kueider mueve sus fichas en Paraguay: apeló la condena y busca torcer el fallo por los US$200.000

La defensa del exsenador entrerriano activó una nueva instancia judicial y la Fiscalía tendrá diez días para responder antes de que intervenga otro tribunal.

El exsenador nacional Edgardo Kueider apeló en Paraguay la condena por tentativa de contrabando que recibió tras el hallazgo de US$200.000 sin declarar. Los abogados del dirigente entrerriano y de Iara Guinsel, su pareja y exsecretaria, presentaron el recurso esta semana ante el mismo juzgado que dictó la sentencia. El planteo abrió una nueva etapa dentro del expediente que mantiene a ambos bajo arresto domiciliario. La resolución de primera instancia se conoció en julio y fijó penas de prisión con ejecución en suspenso.

El Tribunal especializado en delitos económicos condenó a Kueider a dos años de prisión y a Guinsel a un año y diez meses. La modalidad de las penas evitó que ambos fueran trasladados a una cárcel. La pareja permanece desde el 4 de diciembre de 2024 bajo arresto domiciliario después de su detención en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. El procedimiento ocurrió cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguazú.

Edgardo Kueider, senador nacional. Foto: Noticias Argentinas La defensa abre otra pelea por el fallo que condenó a Kueider El recurso ingresó el lunes pasado y ahora deberá pasar por la Fiscalía. El Ministerio Público contará con diez días para fijar posición sobre los argumentos de la defensa. El expediente llegará después al Tribunal de Apelación Especializado, que deberá revisar la condena dictada en primera instancia, dado que los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris habrían considerado que el control aduanero sobre la Chevrolet Trailblazer de la pareja fue aleatorio.

El fallo sostuvo que Kueider y Guinsel no contestaron cuando los agentes les preguntaron si transportaban divisas. La inspección permitió encontrar el dinero dentro de una mochila ubicada en el asiento trasero del vehículo. El Tribunal también señaló que ambos habían ingresado a Paraguay en cinco oportunidades anteriores y conocían las normas para declarar efectivo. La jueza García sostuvo durante la lectura de la sentencia que las pruebas acreditaron el ingreso de una suma superior a US$10.000 sin declaración.

La defensa sostuvo durante el juicio que el dinero no podía ser considerado mercadería bajo una interpretación restringida del delito de contrabando. El Tribunal rechazó ese argumento y respaldó la postura de la Fiscalía. Los magistrados calificaron el episodio como tentativa porque Kueider y Guinsel fueron interceptados antes de concretar el ingreso al territorio paraguayo.