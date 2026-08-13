Causa Cuadernos: un testigo apuntó contra Ricardo Jaime y habló de bolsos

La Causa Cuadernos avanzó con la declaración de Ricardo Cirielli, quien se presentó como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. El secretario general de APTA y exsubsecretario de Transporte Aerocomercial habló sobre Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte del kirchnerismo y acusado en el proceso que investiga un presunto circuito de sobornos entre funcionarios y empresarios. Cirielli contó que lo conoció antes de que asumiera su cargo en mayo de 2003 y recordó que había llegado desde Córdoba con pocos recursos: "Pagaba su comida durante los primeros encuentros", afirmó.

El dirigente describió después un cambio económico que, según su relato, resultó notorio con el paso de los años. Cirielli afirmó que Jaime pasó “de no tener nada a tener oro por todo el cuerpo, trajes de lujo” y otros bienes que llamaban la atención dentro del área. El testigo recordó que algunos empleados lo apodaban “Mario Baracus” o “el Señor de los Anillos” por los colgantes y anillos que usaba. El exfuncionario agregó que, dos o tres años después, un empleado le habló de un yate.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Foto: web El relato sobre los bolsos y una secretaria de Jaime Cirielli sumó otro dato cuando recordó una conversación con una secretaria personal de Ricardo Jaime. El testigo aseguró que la mujer le había expresado temor porque debía trasladar bolsos con billetes de baja denominación hasta un banco para cambiarlos por otros de mayor valor. El dirigente aclaró que esa información surgió del relato de la colaboradora y no de una situación que hubiera visto directamente. El testimonio quedó incorporado a la audiencia como parte de su declaración sobre el entorno del exsecretario.

APTA El exsubsecretario también contó que en una oportunidad se cruzó con Jaime en un ascensor y lo vio con un bolso. Cirielli afirmó que el exsecretario se dirigía a la Casa Rosada acompañado por un chofer y un custodio del Ministerio de Economía. El testigo señaló que Jaime decía que iba a ver “al Loco”, apodo que, según explicó, usaba para referirse a Néstor Kirchner.