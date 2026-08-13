El lanzamiento de García Zalazar acelera la carrera por la gobernación y tensiona al oficialismo

Tadeo García Zalazar se lanzó oficialmente este jueves a la carrera por la gobernación de Mendoza . El ministro de Educación -que profundizó sus intenciones en una entrevista con MDZ - se posiciona como uno de los dirigentes más cercanos al gobernador Alfredo Cornejo y comparte con él un antecedente político de peso: ambos fueron intendentes de Godoy Cruz durante ocho años.

En el oficialismo ya hay quienes lo consideran el "sucesor natural" de Cornejo para 2027. Sin embargo, no todo es tan siemple o lineal. Tanto García Zalazar como Natalio Mema, ministro de Gobierno y otro dirigente del riñón cornejista, parten con un nivel de conocimiento menor que otros dirigentes que aparecen en el tablero electoral.

La discusión, entonces, excede al núcleo más cercano a Cornejo y alcanza a otros dirigentes que integran o buscan integrar el nuevo oficialismo mendocino, entre ellos el intendente de Capital, Ulpiano Suarez; y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, un exradical que mantiene sus aspiraciones de competir por la gobernación.

Desde Casa de Gobierno, la instrucción para quienes tengan intención de competir es clara: salir a hacer carrera ahora y no perder tiempo. La razón es evidente: tanto Suarez como Petri cuentan con un nivel de conocimiento público sensiblemente mayor al de los dirigentes que hoy integran el gabinete de Cornejo.

Además, dentro del radicalismo aseguran que la definición del candidato se resolverá de manera temprana, justamente para darle tiempo a la figura elegida a instalarse. En Mendoza elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, en ese escenario, el oficialismo necesita llegar a la instancia electoral con un candidato competitivo y conocimiento suficiente.

En este lote de dirigentes del cornejismo aparece también, al menos en sus declaraciones públicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La interna con Luis Petri

Pero la competencia interna tiene un condimento que excede al radicalismo: Luis Petri. El exradical, hoy dentro de las filas de La Libertad Avanza, genera uno de los principales interrogantes dentro del oficialismo de cara a 2027.

El diputado nacional trabaja con serias intenciones de disputar la gobernación y, por ahora, busca hacerlo desde dentro de la coalición gobernante. Sin embargo, en torno a su candidatura aparecen varios interrogantes.

El primero de esos interrogantes es político. En el cornejismo aseguran que existe un acuerdo con la conducción de La Libertad Avanza, particularmente con Karina Milei, para "bloquear" una eventual candidatura de Petri a la gobernación.

Luis Petri y el fenómeno electoral en Mendoza. Marcos Garcia/MDZ

Según esa versión, el radicalismo mendocino conservaría la predominancia en la definición de las candidaturas provinciales, mientras que La Libertad Avanza tendría mayor influencia en el armado de las listas nacionales.

El interés del Gobierno nacional estaría puesto, en buena medida, en fortalecer su representación en el Congreso, donde actualmente no cuenta con mayorías propias para avanzar con buena parte de sus iniciativas.

Desde el petrismo, en tanto, han negado en distintas oportunidades la existencia de ese acuerdo. Además, sostienen que Petri mantiene sus aspiraciones electorales, pese a que en los últimos meses redujo su exposición como eventual candidato a gobernador.

Más allá de la existencia o no de ese acuerdo, la discusión anticipada sobre las candidaturas expone una tensión que crece dentro del oficialismo. Radicales, libertarios y el sector alineado con Petri (radicales también) comienzan a mostrar diferencias que, por ahora, no afectan la convivencia institucional, pero sí anticipan una disputa electoral cada vez más marcada.

La caja de resonancia de esa interna todavía no es la Legislatura. Allí, radicales, libertarios y sectores vinculados a Petri conviven sin grandes dificultades y los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo han avanzado hasta ahora sin fisuras dentro del oficialismo.

Suarez, Petri y una pelea que ya empezó en las redes

Las diferencias, sin embargo, ya comenzaron a aflorar en las redes sociales. Un ejemplo reciente fue el cruce entre el senador nacional y exgobernador Rodolfo Suarez y Petri, luego de la decisión del Gobierno nacional de cobrar a los extranjeros sin residencia las consultas y tratamientos en hospitales públicos, una medida que Mendoza aplica desde agosto de 2024.

Lo más llamativo, más que la contienda Petri-Suarez, fueron las repercusiones políticas entre radicales y petristas, con fuertes críticas solapadas a la gestión de cada uno de los sectores, que pueden llegar a servir como escenario preelectoral.

En ese contexto, el radical cercano a Tadeo García Zalazar, Fabricio Cuaranta, ironizó con Petri al señalar: "Mucho tiempo sin vivir por acá", en alusión a la ausencia del diputado de la política mendocina durante buena parte de los últimos años.

La respuesta llegó también desde el sector de Petri. El legislador Ismael Jadur cuestionó a Suarez y afirmó que el exgobernador "se despertó de la pausa con un espasmo errado".