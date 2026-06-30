Desde pulseras Swarovski hasta mates sin remitente: los polémicos regalos a los ministros de Javier Milei

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación aquel 10 de diciembre de 2023, su bandera principal fue el ajuste: el "no hay plata" tanto para los ciudadanos de a pie como para los privilegios del status quo. Sin embargo, el famoso "afuera" del entramado estatal convive con una práctica perfectamente legal pero históricamente oculta: el registro de obsequios a funcionarios públicos.

Cualquier persona del mundo —un jubilado, un joven, un matrimonio, un político extranjero o un diplomático— puede hacerle un obsequio tanto al presidente de turno como a sus ministros. No existen límites teóricos; las dádivas registradas en la actual gestión de La Libertad Avanza van desde simples paquetes de galletitas hasta alta joyería internacional.

Hoy, la estructura de Balcarce 50 cuenta con un esquema de 10 ministerios clave. Pero al cierre de esta nota, un sismo político sacudió el "triángulo de hierro" presidencial.

Las últimas horas del sábado confirmaron la decisión más difícil para el entorno íntimo del presidente. Tras una serie de escándalos judiciales que giran en torno a la evolución de su patrimonio, se oficializó la renuncia de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de Ministros .

Desde el Ejecutivo decidieron blindar la salida de Adorni presentándola como una "salida voluntaria" —una renuncia acordada— para evitar el impacto político de ser echado directamente por Javier Milei, quien en las últimas horas había modificado drásticamente su postura de defensa hacia él.

En la pulseada por la sucesión, el estratega Santiago Caputo logró ganar la partida con un nombre que contó con la aprobación inmediata de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: Diego Santilli, el nuevo Jefe de Gabinete. Con este enroque, el mapa de ministerios actuales y exfuncionarios que quedaron bajo la lupa por los obsequios recibidos se reconfigura por completo.

El Ranking de los regalos: ¿quiénes son los funcionarios más obsequiados?

De los ministros y secretarios que componen o formaron parte del ecosistema de La Libertad Avanza, la distribución de la generosidad externa es sumamente dispar. Solo 7 de los 10 ministros actuales recibieron regalos en sus despachos, según el Registro de obsequios a funcionarios públicos, pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación, que analizó MDZ.

Marcos Garcia / MDZ

A continuación, el listado detallado de mayor a menor, incluyendo a figuras de peso que ya dejaron sus cargos pero acumularon un importante stock de presentes durante su paso por la gestión:

Patricia Bullrich (Senadora / Presidenta del Bloque LLA y exministra): 203 regalos .

Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia): 135 regalos .

Luis Petri (Diputado Nacional y exministro): 33 regalos .

Diana Mondino (Exministra de Relaciones Exteriores): 33 regalos .

Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado): 25 regalos .

Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores y Culto): 18 regalos .

Alejandra Monteoliva (Ministra de Seguridad Nacional): 18 regalos .

Gerardo Werthein (Exministro de Relaciones Exteriores): 16 regalos .

Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano): 8 regalos .

Marco Lavagna (Extitular del INDEC): 5 regalos .

Nicolás Posse (Exjefe de Gabinete): 4 regalos .

Carlos Alberto Presti (Ministro de Defensa): 3 regalos .

Manuel Adorni (Exjefe de Gabinete renunciante): 2 regalos .

Juan Bautista Mahiques (Ministro de Justicia): 1 regalo.

Nota: Los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud) no registran ingresos de obsequios en el sistema al cierre de este reporte.

Joyas y relojes de lujo: los llamativos "mimos" al poder

El rubro de "Joyería y Relojería" es, sin dudas, el más polémico del registro. Mientras la narrativa oficial resalta la austeridad, algunos funcionarios se llevaron piezas de un valor económico y diplomático considerable.

Patricia Bullrich: Durante 2024, en el marco de su participación en un Congreso Judío Latinoamericano, la ministra recibió una pulsera de cortesía entregada formalmente por la senadora chilena Carmen Aravena.

Diana Mondino: La exganciller se llevó uno de los objetos más costosos registrados. En 2024, el Embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Abdulla Alqemzi, le obsequió una pulsera marca Swarovski valuada en 730 dólares o más .

Luis Petri: El actual diputado y exministro fue quien acumuló los regalos más llamativos durante 2024, muchos de ellos con la particularidad de haber sido entregados en la vía pública y de manera anónima : Un par de gemelos plateados con esmaltado azul, enviados por el Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. Un par de gemelos y una traba de corbata (recibidos en la vía pública, sin anunciante). Dos relojes deportivos (recibidos en la vía pública, sin anunciante). Un par de aritos de perlas (recibidos en la vía pública, sin anunciante). Un juego de gemelos con el logo oficial de The White House , entregados en la Embajada de Estados Unidos por el propio embajador Marc Stanley.



Además de reflexionar sobre ser mujer en el ámbito privado, Diana Mondino habló de la guerra en Medio Oriente, Venezuela, Cuba, y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. MDZ

El austero y misterioso botín de Manuel Adorni

En contraste con las joyas de Petri o la enorme cantidad de bultos de Bullrich, el eyectado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo un paso llamativamente austero por el registro de regalos.

Durante toda su gestión solo asentó dos ingresos, ambos recibidos directamente en su despacho de Balcarce 50 y, llamativamente, ninguno posee un anunciante identificado:

Categoría Alimentos: Una botella de vino de procedencia desconocida.

Categoría Artesanías: Un juego de mate con su respectiva bombilla.

NA

Las categorías generales de los obsequios analizados en la investigación demuestran que los funcionarios de la administración Milei se han llevado a casa desde alimentos, libros, mobiliarios y objetos de uso general, hasta indumentaria, obras de arte, artesanías y la mencionada joyería fina. Un abanico de ingresos que se mantiene bajo la lupa pública en momentos donde cada centavo del patrimonio político cuenta.