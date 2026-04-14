Pensión no contributiva de Anses: quiénes pueden pedirla y cuánto se cobra en abril

La posibilidad de contar con un ingreso mensual puede marcar una diferencia decisiva para muchas personas que, por motivos de salud, no están en condiciones de trabajar. En ese universo se inscribe la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, una prestación que Anses destina a quienes atraviesan una incapacidad laboral y, al mismo tiempo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

El beneficio equivale al 70% de una jubilación mínima y no requiere gestores ni intermediarios: el trámite es gratuito y debe realizarse de forma personal.

No se trata de una prestación abierta para cualquier solicitante. Para iniciar el pedido, el primer punto clave es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más. Esa condición debe quedar respaldada por el Certificado Médico Oficial (CMO), el documento central del trámite. Además, la pensión está prevista para personas de hasta 65 años. También se exige ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país. En el caso de las personas extranjeras, Anses pide una residencia continuada mínima de 10 años en la Argentina.

Cuando quien solicita la pensión es menor de edad , las condiciones cambian en algunos puntos. Allí son los padres o tutores los que deben demostrar una residencia mínima continuada de 3 años en el país. A su vez, en estos casos los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas. Otro requisito general es no estar cobrando una jubilación ni otra pensión. Y hay una exigencia puntual para residentes de Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego: presentar un informe catastral con sello del organismo emisor, a nombre del solicitante, de su cónyuge o conviviente; si se trata de un menor, el documento debe figurar a nombre de sus padres o tutor.

Qué documentación hay que presentar

Uno de los puntos que suele generar dudas tiene que ver con los certificados médicos. Para esta pensión, Anses aclara que no se necesita el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El documento que corresponde presentar es el Certificado Médico Oficial, que se tramita en hospitales públicos o centros de salud y sirve para acreditar formalmente la condición de salud de la persona solicitante. Sin ese paso, no se puede avanzar con la gestión.

Junto con el CMO digital, debe presentarse el DNI del titular. Si el trámite corresponde a un menor de edad, además de la partida de nacimiento hay que sumar la documentación de los padres. También se solicita la documentación médica respaldatoria y fotocopias de todos los papeles requeridos; en el caso del DNI, debe incluirse frente y dorso. Tener todo reunido desde el inicio puede agilizar bastante el proceso y evitar demoras posteriores al momento de cargar la solicitud o asistir a una oficina.

Paso a paso para hacer el trámite

El recorrido para pedir la pensión comienza con la obtención del Certificado Médico Oficial digital en un hospital público o centro de salud. Una vez resuelto ese punto, el siguiente paso es ingresar a mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. Quienes no la tengan pueden crearla en ese momento. También existe la opción de acercarse presencialmente a una oficina para continuar con el trámite.

Dentro del sistema, hay que revisar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. Esa verificación se hace desde el menú “Solicitud de prestaciones”. Después, solo resta elegir la opción “Pensión no Contributiva por Invalidez” y completar cada una de las etapas indicadas.

En cuanto al monto, en abril de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,9%. Con esa actualización, la pensión no contributiva por invalidez laboral quedó en $266.223,52. Si se suma el bono extraordinario, el total asciende a $336.223,52. El calendario de pago de abril se ordena según la terminación del DNI: los documentos finalizados en 2 y 3 cobran el lunes 13 de abril; los terminados en 4 y 5, el martes 14 de abril; y los concluidos en 6, 7, 8 y 9, el miércoles 15 de abril.